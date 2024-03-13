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Бущан: Настраивались только на победу, стремились сзади сыграть на ноль
Кипер "Динамо" провел сухой матч против "Зари"
Фото: ФК Динамо Київ
Вратарь "Динамо" Георгий Бущан поделился впечатлениями от поединка с "Зарей" (2:0) в рамках 21-го тура УПЛ.
- Поздравляю команду и болельщиков с победой. Учитывая погодные условия, сегодня был не футбол, а немного антифутбол. Мы настраивались на тяжелую игру и все делали для победы.
- Повлиял ли снегопад на установку, которую тренеры давали нам на игру?
- На предматчевой разминке поле было в немного лучшем состоянии. По ходу игры немного подстроились под газон и уже играли в свой футбол.
- Такое поле достаточно травматичное, а у вас впереди важные матчи за сборную. Не было ли у ребят мыслей о том, что сегодня нужно играть осторожнее?
- Нет, мы сегодня в расположении киевского "Динамо", поэтому думали только о победе, а о делах сборной подумаем уже завтра.
- Вы уже в третьем матче подряд выходите на поле с капитанской повязкой, как чувствуете себя в этой роли? Добавляет ли она вам ответственности?
- Да, то, что ответственности становится больше - это 100%. Но отмечу, что капитанская повязка "нашла" меня, потому что ребята получили травмы. Желаю им скорейшего выздоровления, и здоровья, чтобы после паузы, связанной с матчами сборной, они вернулись в обойму и помогали нам на поле. Дополнительные обязанности? Нет, все, как и раньше.
- Насколько важно было забить второй мяч, чтобы события не сложились, как в прошлом матче с "Вересом", когда соперник сравнял счет на последней компенсированной минуте?
- Если думать о плохом, то оно произойдет. Поэтому мы настраивались только на победу, стремились сзади сыграть "на ноль". И были уверены на 100%, что еще забьем.
- Ждут ли в команде возвращения Андрея Ярмоленко? Что дает его присутствие на поле?
- На самом деле, он многое добавляет команде, в частности сил, уверенности. Когда он выходит, мы знаем, что есть человек, который может сделать разницу на поле.
- Как вам играть в присутствии болельщиков? Атмосфера приятнее?
- Да. Хотел бы поблагодарить наших ВСУ, за то, что дают возможность болельщикам ходить на матчи. Нам нужна их поддержка, и нам приятно играть для них.
- Многие из них говорили, что они ходят на стадион, как на праздник. Для вас это тоже так?
- Конечно, для нас каждая игра - это праздник, а с болельщиками - еще больше.
- Победа над "Зарей" улучшила настроение перед отъездом в сборную Украины?
- Да, конечно. Каждая победа придает силы и мотивации работать каждый день и улучшать свои качества.
- Заряжены на решающие матчи сборной?
- Конечно, да.
- Рассчитываете, что в Боснии и Герцеговине вас будут поддерживать наши болельщики?
- Конечно, мы рассчитываем на это. В Европе есть много украинцев, и они нас горячо поддерживают. Я буду рад их видеть, - поделился Бущан.
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