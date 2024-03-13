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"Не волновался". 19-летний Мельниченко рассказал о своем дебюте за Днепр-1
Игрок сыграл за днепрян в матче с "ЛНЗ"
Фото: СК Дніпро-1
Полузащитник "Днепра-1" Максим Мельниченко дебютировал за днепрян в матче 21-го тура УПЛ против "ЛНЗ" (1:1). После игры 19-летний футболист поделился своими впечатлениями.
- Максим, поздравляем с дебютом. Ты очень волновался?
- Спасибо за поздравления. Почти не волновался, ведь понимаю, что это мой шанс и надо показывать свои лучшие способности - все, что я умею, чтобы мне и в дальнейшем предоставляли такие возможности выходить в матчах основной команды. Так что не волновался.
- Непривычная для тебя позиция была левого защитника. Как на ней игралось?
- Не могу сказать, что было сложно, ведь, мне кажется, что когда ты играешь в центре, то находишься под большим давлением. Поэтому не скажу, что было сложно - я контролировал ход событий на своем фланге.
- Партнеры помогали подсказками?
- Да, конечно. И Эдик Сарапий, и Руслан Бабенко мне подсказывали, говорили, что делать. Все это мне тоже помогало.
- Как и Рамик ты едешь в сборную. Какие ожидания?
- Мы стремимся выйти из группы с первого места, чтобы попасть в финальную часть Евро. Надеюсь там также получить свою игровую практику и сделать все, чтобы наша сборная победила, - сказал Мельниченко.
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