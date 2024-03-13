"Не волновался". 19-летний Мельниченко рассказал о своем дебюте за Днепр-1

Полузащитник "Днепра-1" Максим Мельниченко дебютировал за днепрян в матче 21-го тура УПЛ против "ЛНЗ" (1:1). После игры 19-летний футболист поделился своими впечатлениями.

- Максим, поздравляем с дебютом. Ты очень волновался?

- Спасибо за поздравления. Почти не волновался, ведь понимаю, что это мой шанс и надо показывать свои лучшие способности - все, что я умею, чтобы мне и в дальнейшем предоставляли такие возможности выходить в матчах основной команды. Так что не волновался.

- Непривычная для тебя позиция была левого защитника. Как на ней игралось?

- Не могу сказать, что было сложно, ведь, мне кажется, что когда ты играешь в центре, то находишься под большим давлением. Поэтому не скажу, что было сложно - я контролировал ход событий на своем фланге.

- Партнеры помогали подсказками?

- Да, конечно. И Эдик Сарапий, и Руслан Бабенко мне подсказывали, говорили, что делать. Все это мне тоже помогало.

- Как и Рамик ты едешь в сборную. Какие ожидания?

- Мы стремимся выйти из группы с первого места, чтобы попасть в финальную часть Евро. Надеюсь там также получить свою игровую практику и сделать все, чтобы наша сборная победила, - сказал Мельниченко.