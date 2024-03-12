  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. 18-летний хавбек Днепра-1: Рад, что уже могу помогать команде. Буду выжимать из себя максимум
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

18-летний хавбек Днепра-1: Рад, что уже могу помогать команде. Буду выжимать из себя максимум

Премьер-лига

У Днепра-1 в матче с ЛНЗ сыграло много молодежи

18-летний хавбек Днепра-1: Рад, что уже могу помогать команде. Буду выжимать из себя максимум

scdnipro1.com.ua

Новина українською

18-летний полузащитник "Днепра-1" Рамик Гаджиев прокомментировал ничью с ЛНЗ (1:1) в матче 21-го тура УПЛ.

– Рамик, сегодня ты провел на поле достаточно игрового времени. Какая была установка тренеров перед твоим выходом, и как оценишь в целом свое выступление?

– Когда выходил на замену, то мне говорили, чтобы я максимально помогал команде, играл в отборе, закрывал свой фланг, больше брал на себя в атаке и создавал моменты. И так случилось, что буквально через минуту после выхода на замену удалось помочь команде – создал момент и мы забили. Очень рад, что могу уже помогать команде. Буду выжимать из себя максимум.

– Тот момент добавил тебе в дальнейшем уверенности?

– Конечно, приятно, когда удается отмечаться результативным действием. Это придало мне сил и уверенности в дальнейшей игре.

Читайте такжеСпад вице-чемпиона продолжается. ЛНЗ - Днепр-1 1:1. Видео голов и обзор матча

– Жаль, что только победой дело не завершилось.

– Да. И я мог забивать, но попал в соперника. Жаль, конечно, но ничего, будем идти дальше.

– Сегодня в УПЛ дебютировали Максим Мельниченко и Илья Баденко. Приятно за них?

– Очень приятно, что ребята, с которыми ты пару месяцев назад еще играл в первенстве U-19 сейчас выходят на взрослом уровне в Премьер-лиге. Это всегда приятно и время показывает, что есть куда идти.

– Сейчас пауза в чемпионате, но ты отдыхать не будешь, в едешь в сборную. Какие сейчас мысли и ощущения?

– Еду защищать цвета нашей сборной. Надо побеждать во всех матчах и показать свои лучшие качества. Нам надо выходить на Евро, поэтому едем только за победой.

По теме
yellow-arrow
Кривбасс: Как вы, УЕФА и ФИФА? Приглашаем посетить Кривой Рог - есть что вам показать
yellow-arrow
Пушич – после победы над Минаем: Мы боролись за первое место - и теперь мы на первом месте
yellow-arrow
Бурбас: Игроки Зари просто отказались выходить на матч с Динамо
СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
СК Дніпро-1
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости