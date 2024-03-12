18-летний хавбек Днепра-1: Рад, что уже могу помогать команде. Буду выжимать из себя максимум

18-летний полузащитник "Днепра-1" Рамик Гаджиев прокомментировал ничью с ЛНЗ (1:1) в матче 21-го тура УПЛ.

– Рамик, сегодня ты провел на поле достаточно игрового времени. Какая была установка тренеров перед твоим выходом, и как оценишь в целом свое выступление?

– Когда выходил на замену, то мне говорили, чтобы я максимально помогал команде, играл в отборе, закрывал свой фланг, больше брал на себя в атаке и создавал моменты. И так случилось, что буквально через минуту после выхода на замену удалось помочь команде – создал момент и мы забили. Очень рад, что могу уже помогать команде. Буду выжимать из себя максимум.

– Тот момент добавил тебе в дальнейшем уверенности?

– Конечно, приятно, когда удается отмечаться результативным действием. Это придало мне сил и уверенности в дальнейшей игре.

– Жаль, что только победой дело не завершилось.

– Да. И я мог забивать, но попал в соперника. Жаль, конечно, но ничего, будем идти дальше.

– Сегодня в УПЛ дебютировали Максим Мельниченко и Илья Баденко. Приятно за них?

– Очень приятно, что ребята, с которыми ты пару месяцев назад еще играл в первенстве U-19 сейчас выходят на взрослом уровне в Премьер-лиге. Это всегда приятно и время показывает, что есть куда идти.

– Сейчас пауза в чемпионате, но ты отдыхать не будешь, в едешь в сборную. Какие сейчас мысли и ощущения?

– Еду защищать цвета нашей сборной. Надо побеждать во всех матчах и показать свои лучшие качества. Нам надо выходить на Евро, поэтому едем только за победой.