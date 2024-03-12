Спад вице-чемпиона продолжается. ЛНЗ - Днепр-1 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
scdnipro1.com.ua
Некоторые матчи 21-го тура УПЛ по просьбе Сергея Реброва прошли среди недели. Среди них, поединок, в котором ЛНЗ в Ковалевке под мокрым снегом принимал «Днепр-1».
Днепряне снова не впечатлили, в вот ЛНЗ мог наиграть даже на победу, но где-то хозяевам немного не повезло в завершении атак.
В итоге, матч закончился вничью 1:1, и как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Салиху 58 - Филиппов 48
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