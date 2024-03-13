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Фесюн - о своем переходе в Шахтер: Откройте сайт УПЛ и все увидите

Премьер-лига
Обновлено

Своеобразный ответ от голкипера

Фесюн - о своем переходе в Шахтер: Откройте сайт УПЛ и все увидите

Фото: ФК Колос

Новина українською

Голкипер "Колоса" Кирилл Фесюн прокомментировал слухи о переходе в донецкий "Шахтер".

Напомним, что недавно главный редактор "Профутбола" Владимир Зверов заявил о том, что вратарь уже подписал контракт с "горняками", но присоединится к команде летом.

– Можете ли подтвердить информацию, что вы уже прошли медобследование в "Шахтере", и что клубы договорились о вашем переходе летом?

– Я игрок футбольного клуба "Колос" Ковалевка.

– То есть отрицаете?

– Вы что, издеваетесь? Откройте сайт УПЛ и все увидите.

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Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) Кирилл Фесюн
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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