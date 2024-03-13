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Фесюн - о своем переходе в Шахтер: Откройте сайт УПЛ и все увидите
Своеобразный ответ от голкипера
Фото: ФК Колос
Голкипер "Колоса" Кирилл Фесюн прокомментировал слухи о
Напомним, что недавно главный редактор "Профутбола" Владимир Зверов заявил о том, что вратарь уже подписал контракт с "горняками", но присоединится к команде летом.
– Можете ли подтвердить информацию, что вы уже прошли медобследование в "Шахтере", и что клубы договорились о вашем переходе летом?
– Я игрок футбольного клуба "Колос" Ковалевка.
– То есть отрицаете?
– Вы что, издеваетесь? Откройте сайт УПЛ и все увидите.
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