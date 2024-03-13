Фесюн - о своем переходе в Шахтер: Откройте сайт УПЛ и все увидите

Голкипер "Колоса" Кирилл Фесюн прокомментировал слухи о переходе в донецкий "Шахтер" .

Напомним, что недавно главный редактор "Профутбола" Владимир Зверов заявил о том, что вратарь уже подписал контракт с "горняками", но присоединится к команде летом.

– Можете ли подтвердить информацию, что вы уже прошли медобследование в "Шахтере", и что клубы договорились о вашем переходе летом?

– Я игрок футбольного клуба "Колос" Ковалевка.

– То есть отрицаете?

– Вы что, издеваетесь? Откройте сайт УПЛ и все увидите.