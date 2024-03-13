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Шищенко: Цели Полесья - закрепиться вверху таблицы и выйти в финал Кубка
Амбициозные цели команды сохраняются
Новый тренер "
"Работа в "Полесье" – вызов для меня. Я шел к этому 14 лет. Команда ставит максимальные задачи, президент ставит высокие задачи, очень амбициозная команда. Подобраны хорошие исполнители, поэтому я считаю, что мы в состоянии выполнять задачи. Такой подбор игроков, которых хочет любой тренер.
Что касается задач, то мы хорошо поговорили с президентом. Мы забрались на вершину таблицы УПЛ, здесь нужно закрепиться. А также дойти до финала Кубка Украины. И выиграть его", – сказал Шищенко.
Напомним, что в полуфинале Кубка Украины "Полесье" 4 апреля сыграет с "Ворсклой".
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