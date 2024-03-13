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Шищенко: Цели Полесья - закрепиться вверху таблицы и выйти в финал Кубка

Премьер-лига
Обновлено

Амбициозные цели команды сохраняются

Шищенко: Цели Полесья - закрепиться вверху таблицы и выйти в финал Кубка

Новина українською

Новый тренер "Полесья" Сергей Шищенко, который сменил на этом посту Юрия Калитвинцева, рассказал о целях, которые ставит перед командой руководство.

"Работа в "Полесье" – вызов для меня. Я шел к этому 14 лет. Команда ставит максимальные задачи, президент ставит высокие задачи, очень амбициозная команда. Подобраны хорошие исполнители, поэтому я считаю, что мы в состоянии выполнять задачи. Такой подбор игроков, которых хочет любой тренер.

Что касается задач, то мы хорошо поговорили с президентом. Мы забрались на вершину таблицы УПЛ, здесь нужно закрепиться. А также дойти до финала Кубка Украины. И выиграть его", – сказал Шищенко.

Напомним, что в полуфинале Кубка Украины "Полесье" 4 апреля сыграет с "Ворсклой".

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Сергей Шищенко Полесье (Житомир)
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Источник:
ФК Полісся Житомир
Опубликовал: Михаил Черныш
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