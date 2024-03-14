Премьер-лига
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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 23-го тура
Тур разделен на 4 дня
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 23-го тура УПЛ сезона-2023/24.
23-й тур
6 апреля (суббота)
Верес - Оболонь 15:30
7 апреля (воскресенье)
Черноморец - Александрия 13:00
Колос - Металлист 1925 15:30
Шахтер - Рух 18:00
8 апреля (понедельник)
Минай - Полесье 13:00
Динамо - ЛНЗ 15:30
Кривбасс - Ворскла 18:00
9 апреля (вторник)
Днепр-1 - Заря 13:00
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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