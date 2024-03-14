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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 23-го тура

Премьер-лига

Тур разделен на 4 дня

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 23-го тура

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 23-го тура УПЛ сезона-2023/24.

23-й тур

6 апреля (суббота)

Верес - Оболонь 15:30

7 апреля (воскресенье)

Черноморец - Александрия 13:00

Колос - Металлист 1925 15:30

Шахтер - Рух 18:00

8 апреля (понедельник)

Минай - Полесье 13:00

Динамо - ЛНЗ 15:30

Кривбасс - Ворскла 18:00

9 апреля (вторник)

Днепр-1 - Заря 13:00

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Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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