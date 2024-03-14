Судаков: Журналисты говорили, что с новым контрактом мне кость бросили. Неуместно так говорить - мне сделали действительно хорошие условия

Полузащитник " Шахтера " Георгий Судаков в интервью пресс-службе "горняков" рассказал о недавнем продлении контракта с донецким клубом.

– Ты продлил свой контракт с "Шахтером" до зимы 2028 года, но до этого контракт был до лета 2028 года. Поэтому возникает вопрос: в чем была такая необходимость?

– У нас была устная договоренность с директором. Думаю, директор также разговаривал с президентом насчет этого, что если будет хорошее предложение зимой, и меня отпустят, то мне сделают новый контракт на улучшенных условиях.

Я имел контракт до лета 2028-го и продлил его на полгода, но уже на улучшенных условиях. Просто была ситуация, что люди начали задавать вопросы, зачем я продлил контракт, типа, я теряю свою карьеру. Но ведь они не знают этой ситуации.

Как по мне, я сделал неплохое подписание. Мне сделали лучшие условия, и я только рад остаться в клубе, подписать такой контракт.

– Сколько за последнее время было новостей о том, как много клубов заинтересовано Судаковым. Говорили о том, что Судаков обязательно зимой покинет "Шахтер" и уйдет в топ-чемпионат. Сколько клубов интересовалось. Я помню о "Галатасарае", "Ливерпуле", "Барселоне". Даже писали о переговорах с "Ман Сити". Конечно, больше всего наверняка хайпа было о том, что тобой интересуются клубы Серии А – "Ювентус" и "Наполи".

– Что касается "Галатасарая", "Ман Сити", "Барселоны" – о переговорах насчет этих команд не знаю. А что касается "Ювентуса" и "Наполи" – были даже официальные предложения.

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Сергей Анатольевич говорил, что они отклонили предложение от "Наполи" на 40 миллионов. Я знаю об этом предложении. Конечно, я сначала немного расстроился, но понимаю, что клуб хочет заработать больше денег, и я еще, скажем так, не все сделал для этого клуба.

Я, в принципе, понимаю клуб. Я к этому отказу, можно сказать так, отнесся нормально.

– Поддержал?

– Поддержал, но я просто понимаю. Мы пообщались с директором, пообщались с Дарио. Они сказали, как они думают вообще о моем будущем.

Недавно Сергей Анатольевич давал интервью, где он сказал, что через полгода, а может, год Судаков поедет в Европу. Я ему доверяю в этом отношении, доверяю президенту.

Поэтому сейчас моя главная цель – это "Шахтер", и я хочу отдать все свои силы и всего себя в первую очередь клубу. Поэтому как раз из-за этого мы и переподписали контракт.

Но я видел, несколько журналистов говорили, что мне кость бросили. Немного неуместно так говорить. Мне сделали действительно хорошие условия. Я остаюсь в клубе. Я, скажем так, еще не все здесь сказал.