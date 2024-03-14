33-летний полузащитник Владислав Огиря отклонил предложение "Днепра-1", сообщает FCDNIPRO.com

Напомним, что футболист, который на прошлой неделе покинул "Полесье", сейчас находится в статусе свободного агента.

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Ранее сообщалось, что "Днепр-1", испытывающий сейчас серьезные кадровые проблемы, видел в опытном хавбеке игрока, который может усилить днепровскую команду.

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Огиря присоединился к "Полесью" летом 2021 года. Всего он провел 44 матча за житомирский клуб и внес весомый вклад в получение чемпионского трофея Первой лиги.

В текущем сезоне футболист провел 14 матчей без результативных действий.