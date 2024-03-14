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Александрия - Ворскла: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига
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Александрия - Ворскла: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

УПЛ

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15 марта "Александрия" в 21-м туре УПЛ-2023/24 дома будет играть против полтавской "Ворсклы".

Команда из Кировоградщины попытается взять реванш за поражение в первом круге 1:0.

Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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Ворскла (Полтава)
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Источник:
https://www.ua-football.com/ua
Опубликовал: Михаил Корнейчук
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