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Александрия - Ворскла: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
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УПЛ
15 марта "Александрия" в 21-м туре УПЛ-2023/24 дома будет играть против полтавской "Ворсклы".
Команда из Кировоградщины попытается взять реванш за поражение в первом круге 1:0.
Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.
В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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Источник:https://www.ua-football.com/ua
Опубликовал: Михаил Корнейчук
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