Михайленко: В матче c Ворсклой ожидаю много борьбы

Полузащитник "Александрии" Николай Михайленко рассказал, чего ожидает от матча 21-го тура УПЛ с "Ворсклой".

- Николай, какие мысли перед игрой с "Ворсклой"? Какое впечатление производит грядущий оппонент?

- Мы знаем, что "Ворскла" - это очень хорошая команда. Поэтому думаем, что будет много борьбы, очень тяжелая игра. Несмотря на это, мы надеемся, что у нас получится показать свой лучший футбол и достичь положительного результата для нас.

- Если проанализировать три предыдущих ваших матча в весенней части чемпионата, то по игре вы не проиграли никому. В чем секрет таких успешных выступлений?

- Я бы не сказал, что это прямо успешные выступления. Потому что мы хотим побеждать в каждом матче. Но это только начало для нашей команды. Мы стараемся улучшать нашу игру от матча к матчу. Нет никакого секрета, просто мы - команда и стараемся получать положительный результат, чтобы наши болельщики были довольны.

- Зимние сборы - это всегда стресс для организма из-за тяжелых физических нагрузок. Сейчас, когда уже сыграно несколько официальных матчей, можно ли сказать, что вы находитесь в оптимальных кондициях?

- Считаю, что мы очень хорошо прошли сборы, сыграли очень много матчей, что сказалось на нашей уверенности в своих силах и командном взаимодействии. Поэтому наше текущее состояние оцениваю, возможно, не на 10 из 10, а где-то на 8 из 10.

- Ты играешь за "Александрию" на правах аренды, контракт принадлежит киевскому "Динамо". Когда она заканчивается и есть ли понимание относительно будущего?

- Да, я выступаю на правах аренды до конца текущего сезона. Относительно будущего у меня пока нет никакой определенности. Сейчас я игрок "Александрии". И хочу помогать в каждой игре и достигать положительных результатов. Сейчас я полностью сконцентрирован на игре за "Александрию".

- Текущий чемпионат радует болельщиков непредсказуемыми результатами. Как бы ты оценил его конкурентоспособность?

- Сейчас действительно все команды на примерно одном уровне, каждый может победить каждого. Тем и интересно, не знаешь, что тебя будет ждать в грядущей игре. Высокая конкуренция, стимулирует настрой на каждый матч, как на последний, - сказал Михайленко.