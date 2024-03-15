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Ротань экзаменует Долганского. Стартовые составы команд на матч Александрия - Ворскла
21 тур УПЛ продолжается
Фото: Олександр Приходько
Сегодня, 15 марта, в рамках 21 тура
Матч начнется в 18:00, и уже известны стартовые составы команд.
"Александрия": Шевченко, Ковалец, Сигеев, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Логинов, Мартынюк, Кампос, Копина, Смирный
Запасные: Долгий, Кравченко, Билошевский, Беляев, Скорко, Безерра, Мадисон, Костышин, Погорелый, Де, Михайленко, Ермаков
"Ворскла": Исенко, Бацула, Хрипчук, Корниенко, Пердута, Крупский, Степанюк, Мякушко, Челядин, Ковталюк, Сиссоко
Запасные: Домолега, Павлюк, Нестеренко, Галас, Толи, Кане, Вокрри, Рамирес, Сантана
Напомним, что UA-Футбол проведет
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