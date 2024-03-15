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Ротань экзаменует Долганского. Стартовые составы команд на матч Александрия - Ворскла

Премьер-лига

21 тур УПЛ продолжается

Ротань экзаменует Долганского. Стартовые составы команд на матч Александрия - Ворскла

Фото: Олександр Приходько

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 15 марта, в рамках 21 тура УПЛ "Александрия" примет "Ворсклу".

Матч начнется в 18:00, и уже известны стартовые составы команд.

"Александрия": Шевченко, Ковалец, Сигеев, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Логинов, Мартынюк, Кампос, Копина, Смирный

Запасные: Долгий, Кравченко, Билошевский, Беляев, Скорко, Безерра, Мадисон, Костышин, Погорелый, Де, Михайленко, Ермаков

"Ворскла": Исенко, Бацула, Хрипчук, Корниенко, Пердута, Крупский, Степанюк, Мякушко, Челядин, Ковталюк, Сиссоко

Запасные: Домолега, Павлюк, Нестеренко, Галас, Толи, Кане, Вокрри, Рамирес, Сантана

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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