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Капитан ЛНЗ: Ничья с Днепром-1 - неплохой результат, но могли и вырвать порбеду
Сергей Рыбалка высказался о матче с днепрянами
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Полузащитник
"Хороший матч в нашем исполнении. Погода была тяжелой для футбола, особенно во втором тайме, когда снег падал прямо в глаза.
Все игроки отдались на 100%. При счете 1:1 имели два момента – могли вырвать победу. 1:1 – это неплохой результат. Конечно, хотелось большего, но и "Днепр-1 " – хорошая команда.
Капитанство? Бойко травмирован, поэтому я капитан. Приятно, что игроки и тренерский штаб доверяют мне. Я стараюсь оправдать их доверие. Я отдаюсь на поле на 100%, помогаю партнерам. У меня уже такой возраст, что переживаний нет.
Травмы у многих игроков? Конечно, травмированный игрок – это потеря для команды. Мы ждем возвращения травмированых игроков, они нам помогут. Ждем их на поле", – сказал Рыбалка.
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