Капитан ЛНЗ: Ничья с Днепром-1 - неплохой результат, но могли и вырвать порбеду

Полузащитник ЛНЗ Сергей Рыбалка, который последние три матча был капитаном команды, подвел итог поединка 21-го тура УПЛ с "Днепром-1" (1:1).

"Хороший матч в нашем исполнении. Погода была тяжелой для футбола, особенно во втором тайме, когда снег падал прямо в глаза.

Все игроки отдались на 100%. При счете 1:1 имели два момента – могли вырвать победу. 1:1 – это неплохой результат. Конечно, хотелось большего, но и "Днепр-1 " – хорошая команда.

Капитанство? Бойко травмирован, поэтому я капитан. Приятно, что игроки и тренерский штаб доверяют мне. Я стараюсь оправдать их доверие. Я отдаюсь на поле на 100%, помогаю партнерам. У меня уже такой возраст, что переживаний нет.

Травмы у многих игроков? Конечно, травмированный игрок – это потеря для команды. Мы ждем возвращения травмированых игроков, они нам помогут. Ждем их на поле", – сказал Рыбалка.