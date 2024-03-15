Кривбасс – Колос. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 21-го тура УПЛ между криворожским "Кривбассом" и "Колосом" из Ковалевки.

Один из лидеров чемпионата Украины примет в своих домашних стенах середняка первенства. Подопечные Вернидуба продолжают бороться за самые высокие цели, в то время как "Колос" не претендует на выход в еврокубки, но и за сохранение прописки ему нет необходимости бороться. Найдут ли гости мотивацию? Возможна ли сенсация? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 16 марта – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Игорь Ковтун