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Кривбасс – Колос. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура УПЛ

Премьер-лига

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Кривбасс – Колос. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура УПЛ

sport24

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 21-го тура УПЛ между криворожским "Кривбассом" и "Колосом" из Ковалевки.

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Один из лидеров чемпионата Украины примет в своих домашних стенах середняка первенства. Подопечные Вернидуба продолжают бороться за самые высокие цели, в то время как "Колос" не претендует на выход в еврокубки, но и за сохранение прописки ему нет необходимости бороться. Найдут ли гости мотивацию? Возможна ли сенсация? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 16 марта – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Игорь Ковтун

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