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Кривбасс – Колос. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
sport24
UA-Футбол организует комментарий поединка 21-го тура УПЛ между криворожским "Кривбассом" и "Колосом" из Ковалевки.
Один из лидеров чемпионата Украины примет в своих домашних стенах середняка первенства. Подопечные Вернидуба продолжают бороться за самые высокие цели, в то время как "Колос" не претендует на выход в еврокубки, но и за сохранение прописки ему нет необходимости бороться. Найдут ли гости мотивацию? Возможна ли сенсация? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 16 марта – в 17:55 по киевскому времени.
Матчи УПЛ могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Игорь Ковтун
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