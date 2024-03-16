Илич: Мы настраиваемся только на победу, только на три очка

Полузащитника "Кривбасса" Хрвое Илич поделился эмоциями о своем удалении в матче против "Шахтера" и о грядущей игре против "Колоса".

Хрвое, как "Кривбасс" настраивается на игру с "Колосом"?

Я думаю, ты видишь сегодняшний снегопад, поэтому мы вынуждены немного изменить запланированную тренировку. Но, я думаю, что мы хорошо готовились всю эту неделю, поэтому мы настраиваемся только на победу, только на три очка.

В предыдущем матче ты не играл из-за дисквалификации. Знаем, что ты был очень расстроен после удаления с "Шахтером". Сейчас уже отошел психологически?

Да, после матча с "Шахтером" мне было трудно из-за красной карточки, которую я получил. В прошлой игре я не был на поле, и это было даже сложнее, просто сидеть и смотреть, как ребята отчаянно ведут борьбу, ведь нам нужна была эта победа. Тем не менее, я верил в них, потому что мы хорошая команда. Что касается дисквалификации, то сейчас мои эмоции утихли, чувствую себя лучше.

В интервью ты говорил, что хочешь, чтобы команда после удаления тебя поддержала. Почувствовал поддержку от партнеров, читал теплые сообщения от наших болельщиков в соцсетях?

Я получал исключительно сообщения поддержки, после этой красной карточки. Я чувствую особую поддержку со стороны команды и тренерского штаба. Ведь они, как никто, понимают, что такое случается в футболе.

Где ты наблюдал за игрой "Кривбасса" против "Оболони"? Мы прекрасно видели твои эмоции на поле после финального свистка. Что чувствовал в тот момент?

Конечно, я был очень счастлив от этой победы. Для нас это была очень важная игра после противостояния с "Шахтером". Мы должны были идти дальше, поэтому одержать победу было крайне важно для нас. Я был с другими ребятами на трибунах. Честно говоря, я был немного взволнован после первого тайма, ведь мы не сумели забить хотя бы гол и счет был 0:0. Потом еще и тревога началась, поэтому я просто сходил с ума, невозможно было оставаться сфокусированным. Конечно, ребятам, которые были на поле, было еще сложнее. Однако нам нужен был этот гол, поэтому я верил в ребят, в команду, и не сомневался, что он произойдет и мы победим.

В составе на твоей позиции в прошлом матче тебя заменили Татарков и Вакулко. Как партнеры справились, на твой взгляд?

Каждый из игроков, которые находятся здесь, настоящие профессионалы. Тренер решает, кому выходить на поле. Поэтому, Татарков и Вакулко играли очень круто, они показали, на что они способны.

В матче первого круга "Кривбасс" одержал победу над "Колосом" с крупным счетом - 3:0. Что помнишь из той игры?

Да, я помню, мы победили со счетом 3:0, это был хороший матч для нас. Конечно, я не помню все в подробностях, но, надеюсь, что в эту субботу мы повторим тот успех.

Как себя чувствуешь сейчас? Готов ли к возвращению в стартовый состав в субботу?

Да, я готов играть, я здесь ради своей команды. Поэтому, будем смотреть, что решит главный тренер. Если он выпустит меня, то я сыграю на максимум. В случае, если я останусь на скамейке запасных, также буду максимально поддерживать команду.