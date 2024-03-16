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Третье поражение в четырех матчах? Металлист 1925 года после первого тайма проигрывает Руху 0:4
Команда Скрипника еще не вышла из отпуска
фото из свободных источников
В рамках 21 тура чемпионата Украины "Металлист 1925" играет против "Руха". В первом тайме подопечные Пономарева смели соперника с поля.
Львовяне забили четыре безответных гола, реализовав все свои выстрелы в створ ворот. Начал этот разгром ударом с пенальти легионер из Гваделупы Анже-Фредди Плюмейн, он также забил и четвертый гол. Также отличились точными ударами Квасница и Пидгурский.
Если харьковчане после перерыва не сотворят чуда, то они в третий раз уступят в последних четырех матчах под руководством новоиспеченного тренера Виктора Скрипника. Кстати, второй раз они пропускают за поединок хотя бы четыре гола (также – против "Динамо").
Добавим, что "Рух" уже в третий раз за этот сезон забил минимум четыре раза за один матч, правда впервые это сделал в течение одного тайма.
За ходом встречи между харьковчанами и львовянами можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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