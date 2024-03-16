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Третье поражение в четырех матчах? Металлист 1925 года после первого тайма проигрывает Руху 0:4

Премьер-лига

Команда Скрипника еще не вышла из отпуска

Третье поражение в четырех матчах? Металлист 1925 года после первого тайма проигрывает Руху 0:4

фото из свободных источников

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 21 тура чемпионата Украины "Металлист 1925" играет против "Руха". В первом тайме подопечные Пономарева смели соперника с поля.

Львовяне забили четыре безответных гола, реализовав все свои выстрелы в створ ворот. Начал этот разгром ударом с пенальти легионер из Гваделупы Анже-Фредди Плюмейн, он также забил и четвертый гол. Также отличились точными ударами Квасница и Пидгурский.

Если харьковчане после перерыва не сотворят чуда, то они в третий раз уступят в последних четырех матчах под руководством новоиспеченного тренера Виктора Скрипника. Кстати, второй раз они пропускают за поединок хотя бы четыре гола (также – против "Динамо").

Добавим, что "Рух" уже в третий раз за этот сезон забил минимум четыре раза за один матч, правда впервые это сделал в течение одного тайма.

За ходом встречи между харьковчанами и львовянами можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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Виктор Скрипник Рух (Львов) Металлист 1925 (Харьков)
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1 голосов
Комментарии
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y.m.44 (Тернопіль)
16.03.2024 в 14:27
А текстову трансляцію матчу українською мовою можна вести нормально, а не через переклад! Добре що москальською вмієте
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Комментарии 4
y.m.44 (Тернопіль)
16.03.2024 в 14:27
А текстову трансляцію матчу українською мовою можна вести нормально, а не через переклад! Добре що москальською вмієте
Ответить
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0
alex.belogubko (одесса)
16.03.2024 в 13:56
после такого позора тренера подают в отставку
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0
0
aleks68
16.03.2024 в 14:02
почему григорчук не уходит из черноморца
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Kaiso Vegas
16.03.2024 в 14:11
Тому що з тими ресурсами, що наявні у Григорчука, Скрипник би боровся за виживання у 1й лізі
 
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