"Нам не разрешает бюджет клуба: Спортдир Колосу - о покупке игроков

Спортивный директор "Колоса" Виталий Лисицкий поделился комментариями о том, какую политику использует клуб по арендованным игрокам.

У вас немало арендованных из "Шахтера" футболистов - Топалов, Бондаренко, Тотовицкий. Какие у них перспективы в команде? Какие у вас планы на этих игроков? Будете покупать их или, возможно, продлите аренду?

Скажу так немного больше, чем мы взяли футболистов в аренду. В прошлом чемпионате мы хотели отказаться от арендованных футболистов, но прошло время, и мы поняли, что, возможно, мы еще не готовы к таким действиям. Почему мы берем футболистов в аренду? Потому что выкупить сегодня подобных футболистов мы не можем. Нам не разрешает бюджет клуба. Поэтому иногда мы арендуем футболиста, — сказал Лисицкий для УПЛ ТВ.