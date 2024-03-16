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"Нам не разрешает бюджет клуба: Спортдир Колосу - о покупке игроков
О перспективах арендованных игроков
Фото: ФК Колос / Автор невідомий
Спортивный директор "Колоса" Виталий Лисицкий поделился комментариями о том, какую политику использует клуб по арендованным игрокам.
У вас немало арендованных из "Шахтера" футболистов - Топалов, Бондаренко, Тотовицкий. Какие у них перспективы в команде? Какие у вас планы на этих игроков? Будете покупать их или, возможно, продлите аренду?
Скажу так немного больше, чем мы взяли футболистов в аренду. В прошлом чемпионате мы хотели отказаться от арендованных футболистов, но прошло время, и мы поняли, что, возможно, мы еще не готовы к таким действиям. Почему мы берем футболистов в аренду? Потому что выкупить сегодня подобных футболистов мы не можем. Нам не разрешает бюджет клуба. Поэтому иногда мы арендуем футболиста, — сказал Лисицкий для УПЛ ТВ.
Напомним, сейчас "Колос" занимает 9 место в турнирной таблице УПЛ.
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