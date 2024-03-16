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Черноморец – Верес. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Черноморец – Верес. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура УПЛ

Верес

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 21-го тура чемпионата Украины между "Черноморцем" и "Вересом".

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Встреча середняка и аутсайдера. Команда из Ровно – один из главных претендентов на вылет. В то время как одесситы уверенно держатся над дном турнирной таблицы. Будет ли так и дальше? Или же "Верес" сумеет отобрать очки у "Черноморца" и сделать важный рывок вперед? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 17 марта – в 12:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Владимир Зуев

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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