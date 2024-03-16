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Гол на последних минутах принес победу. Кривбасс - Колос 1:0. Видеообзор матча

Премьер-лига

Кривбасс - Колос ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 16.03.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Гол на последних минутах принес победу. Кривбасс - Колос 1:0. Видеообзор матча

Фото: пресслужби ФК "Кривбас"

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Завершился матч 21-го тура УПЛ, в котором "Кривбасс" благодаря голу на последних минутах обыграл "Колос". Решающий момент на 90+5 реализовал Бизимана, который удачно пробил из-за пределов штрафной.

Гол Джихада оставляет криворожский клуб в чемпионской гонке.

21-й тур УПЛ сезона 2023/24
16 марта. Кривой Рог. Стадион "Горняк".
Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
"Кривбасс" - "Колос" 1:0
Гол: Бизимана 90+5

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Кривбасс (Кривой Рог) Колос (Ковалевка)
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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