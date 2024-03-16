Юрий Вернидуб: Мы выглядели не той командой, которая хочет сегодня победить

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал победу над "Колосом", где криворожане завоевали три очка благодаря голу на последних минутах:

"Первый тайм очень не понравился. То, что мы хотели, у нас совсем не получилось. Мы выглядели не той командой, которая хочет сегодня победить и добыть 3 очка. "Колос" был больше похож на команду, которая хочет сегодня победить или не проиграть.

Мы сделали некоторые перестановки, замены, выпустили Юру Вакулко вместо Скрипченко, выпустили также Понедельника, потому что Бандейра почувствовал небольшую боль в задней поверхности бедра. Мы решили не рисковать и сделали замену. Плюс те ребята, которые потом также вышли: Дима Хомченовский, Задерака, Кожушко - они добавили темпа в игре.

Второй тайм был совсем другими. У нас появились моменты, мы начали неплохо, быстро атаковать. Получилось так, что мы заслуживали тот мяч, который забил Бизиман. Мне очень приятно, что мы вырвали эту игру на последней добавленной минуте. Это дорогого стоит. Я очень рад. Поздравил ребят с победой. Двигаемся дальше", - прокомментировал игру Вернидуб.