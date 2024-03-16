  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Юрий Вернидуб: Мы выглядели не той командой, которая хочет сегодня победить
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юрий Вернидуб: Мы выглядели не той командой, которая хочет сегодня победить

Премьер-лига

Главный тренер Кривбасса - о победе над Колосом

Юрий Вернидуб: Мы выглядели не той командой, которая хочет сегодня победить

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал победу над "Колосом", где криворожане завоевали три очка благодаря голу на последних минутах:

"Первый тайм очень не понравился. То, что мы хотели, у нас совсем не получилось. Мы выглядели не той командой, которая хочет сегодня победить и добыть 3 очка. "Колос" был больше похож на команду, которая хочет сегодня победить или не проиграть.

Мы сделали некоторые перестановки, замены, выпустили Юру Вакулко вместо Скрипченко, выпустили также Понедельника, потому что Бандейра почувствовал небольшую боль в задней поверхности бедра. Мы решили не рисковать и сделали замену. Плюс те ребята, которые потом также вышли: Дима Хомченовский, Задерака, Кожушко - они добавили темпа в игре.

Второй тайм был совсем другими. У нас появились моменты, мы начали неплохо, быстро атаковать. Получилось так, что мы заслуживали тот мяч, который забил Бизиман. Мне очень приятно, что мы вырвали эту игру на последней добавленной минуте. Это дорогого стоит. Я очень рад. Поздравил ребят с победой. Двигаемся дальше", - прокомментировал игру Вернидуб.

По теме
yellow-arrow
Гол на последних минутах принес победу. Кривбасс - Колос 1:0. Видеообзор матча
yellow-arrow
Вишняк: Если бы еще наши игроки добегали до тех зон, куда доходят мячи и откуда забиваются голы...
yellow-arrow
Слюбик: Несколько голов удалось забить после удачного прессинга и быстрого отбора мяча
Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ.ТВ
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости