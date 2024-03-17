Бизимана: Благодаря таким боевым поединкам мы становимся только сильнее

Автор единственного гола в матче "Кривбасс" - "Колос", 1:0, Джихад Бизимана рассказал о том, как прошел матч.

Джихад, наши поздравления, с победой! Сегодня именно ты забил победный гол, поэтому поделись своими эмоциями и ощущениями.

Большое спасибо за поздравления. Это был невероятно важный гол для "Кривбасса", поэтому я очень счастлив за свою команду, за всех, кто был рядом с нами. Я считаю, что это была действительно очень тяжелая игра, но, тем не менее, в концовке, мы смогли получить заветные очки. Поэтому мы очень счастливы.

Как ты уже говорил, эта игра была непростой. Почему было так трудно?

В футболе мы ожидаем такие противостояния. Можно сказать, что благодаря таким боевым поединкам мы становимся только сильнее. Первый тайм для каждого из нас был не очень удачным. Но в перерыве мы подбодрили друг друга. Конечно, команда приложила много усилий ради этой победы, старались создавать побольше моментов во втором тайме. Считаю, что второй тайм мы провели намного сильнее.

Кому ты посвятил этот гол?

В первую очередь, я посвятил этот гол своему главному тренеру, затем всем партнерам по команде. Конечно, моей семье также. Я могу сказать, что посвятил этот гол каждому, но, в первую очередь, все же моему наставнику.

Поделись, какая атмосфера царила в раздевалке после такой памятной победы?

После таких невероятных голов на последних минутах матча атмосфера в раздевалке всегда нереальная. Все счастливы. Подобные тяжелые противостояния у нас уже были в этом сезоне. Например, против "Александрии" игра также была очень тяжелой. Поэтому сегодня, мы снова противостояли непростому сопернику. Но самое важное, это не сдаваться, продолжать играть до конца. В конце мы создали два классных момента, не забили, но не опустили рук, и боролись до конца и в итоге достигли своего.