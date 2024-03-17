Вишняк: Если состоится трансфер Фесюна, то у нас есть вратари, которые могут его достойно заменить

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк поделился эмоциями о выездном поражении от "Кривбасса", 0:1.

Конечно, эмоции берут верх сейчас: сложно анализировать игру, которая прошла. На мой взгляд, получился динамичный матч, команды не отсиживались в обороне, была открытая и достаточно интересная игра.

Как оцените игру "Кривбасса"?

Игру вашей команды можно оценить, взглянув в турнирную таблицу. Какое место занимает "Кривбасс", так и играет - прекрасно.

Прошлая игра "Кривбасса" против "Оболони" была для криворожан тяжелой. Сегодня против вашей команды также. Учитывали ли вы опыт "Оболони", готовясь к "Кривбассу"?

Если вы заметили: "Оболонь" играла в три центральных защитника, а мы - по другой схеме. Их опыт мы точно не учитывали, а опирались только на свою игру.

Какая у вашей команды задача на сезон?

Создать команду, которая сможет бороться за высокие места. Еврокубки? Есть таблица, все может быть. Мне не в чем упрекнуть ребят, они демонстрируют характер. Где-то чего-то не хватает, есть куда двигаться.

Появляются слухи о заинтересованности "Шахтера" к вашему вратарю Фесюну. Можете ли вы это прокомментировать?

Думаю, если появляется такая информация, то заинтересованность точно есть. Замена Фесюну? У нас работает один из лучших, если не лучший, специалист в Украине по работе с вратарями - Вячеслав Кернозенко. Я ему полностью доверяю в вопросе вратарей. Если состоится трансфер Кирилла, то у нас есть вратари, которые могут его достойно заменить. Считаю, Фесюн заслуживает пойти на повышение.

Какое звено "Колоса" на данный момент нуждается в усилении?

Такое звено есть. Но это будет некорректно по отношению к тем игрокам, которые выступают на этих позициях. В завершение хочу принести свои слова соболезнования людям, которые погибли в Кривом Роге, их семьям. Это очень страшно.