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Вишняк: Если состоится трансфер Фесюна, то у нас есть вратари, которые могут его достойно заменить

Премьер-лига
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Об игре и возможных трансферах

Вишняк: Если состоится трансфер Фесюна, то у нас есть вратари, которые могут его достойно заменить

Фото: ФК Колос

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк поделился эмоциями о выездном поражении от "Кривбасса", 0:1.

Конечно, эмоции берут верх сейчас: сложно анализировать игру, которая прошла. На мой взгляд, получился динамичный матч, команды не отсиживались в обороне, была открытая и достаточно интересная игра.

Как оцените игру "Кривбасса"?

Игру вашей команды можно оценить, взглянув в турнирную таблицу. Какое место занимает "Кривбасс", так и играет - прекрасно.

Прошлая игра "Кривбасса" против "Оболони" была для криворожан тяжелой. Сегодня против вашей команды также. Учитывали ли вы опыт "Оболони", готовясь к "Кривбассу"?

Если вы заметили: "Оболонь" играла в три центральных защитника, а мы - по другой схеме. Их опыт мы точно не учитывали, а опирались только на свою игру.

Какая у вашей команды задача на сезон?

Создать команду, которая сможет бороться за высокие места. Еврокубки? Есть таблица, все может быть. Мне не в чем упрекнуть ребят, они демонстрируют характер. Где-то чего-то не хватает, есть куда двигаться.

Появляются слухи о заинтересованности "Шахтера" к вашему вратарю Фесюну. Можете ли вы это прокомментировать?

Думаю, если появляется такая информация, то заинтересованность точно есть. Замена Фесюну? У нас работает один из лучших, если не лучший, специалист в Украине по работе с вратарями - Вячеслав Кернозенко. Я ему полностью доверяю в вопросе вратарей. Если состоится трансфер Кирилла, то у нас есть вратари, которые могут его достойно заменить. Считаю, Фесюн заслуживает пойти на повышение.

Какое звено "Колоса" на данный момент нуждается в усилении?

Такое звено есть. Но это будет некорректно по отношению к тем игрокам, которые выступают на этих позициях. В завершение хочу принести свои слова соболезнования людям, которые погибли в Кривом Роге, их семьям. Это очень страшно.

Напомним, после победы "Кривбасс" занимает 2 место в турнирной таблице УПЛ, в то время как "Колос" разместился на 9 строчке.

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Колос (Ковалевка) Ярослав Вишняк
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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