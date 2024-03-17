Василий Кравец – о стычке: Человек из Оболони пришел пьяный и начал что-то рассказывать

Защитник "Полесье" Василий Кравец прокомментировал схватку, которая произошла после матча 21 тура УПЛ "Оболонь" – "Полесье".

“Человек из “Оболони” пришел пьяный и начал что-то рассказывать. Я считаю, что это уровень области.

Так не должно быть, что пьяный человек может попасть на стадион из их тренерского штаба или кто это – я даже не знаю.

С перегаром пришел, что-то начал рассказывать пацанам, они ему ответили. Так все и было”, - сказал Кравец.