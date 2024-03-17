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Василий Кравец – о стычке: Человек из Оболони пришел пьяный и начал что-то рассказывать
После поединка было горячо
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Защитник "Полесье" Василий Кравец прокомментировал схватку, которая произошла после матча 21 тура УПЛ "Оболонь" – "Полесье".
“Человек из “Оболони” пришел пьяный и начал что-то рассказывать. Я считаю, что это уровень области.
Так не должно быть, что пьяный человек может попасть на стадион из их тренерского штаба или кто это – я даже не знаю.
С перегаром пришел, что-то начал рассказывать пацанам, они ему ответили. Так все и было”, - сказал Кравец.
Отметим, что Кравец дебютировал за “Полесье” именно в матче против “Оболони”, появившись на поле на пятой минуте встречи. Он сыграл до финального свистка.
В настоящее время житомиряне занимают шестое место в УПЛ. Следующий матч команда проведет против "Черноморца" 30 апреля.
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