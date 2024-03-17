Дуляй: Чтобы этому Шахтеру стать лучшим в истории нужны другие времена

Эксфутболист “Шахтера” Игорь Дуляй прокомментировал текущую ситуацию в его бывшем клубе.

“ – “Шахтер” – совсем не чужая для вас команда. Следите ли за выступлением "горняков"?

– Конечно. Смотрю игры, когда успеваю. Созваниваюсь и перед матчами, и после них – с Дарио и со многими другими людьми, до сих пор работающими в клубе. В частности, мой большой друг, повар из Сербии Любо (Любомир Тошич – прим.), реабилитолог Игорь Гришкович. Внимательно следил за их выступлением в еврокубках. Очень сильно радовался их результатам в эти трудные времена. Но, несмотря на трудности, “Шахтер” до сих пор есть, и до сих пор “Шахтер” – это имя в Европе. Я очень рад этому.

‒ С кем из ваших бывших партнеров по “Шахтеру” вы сейчас общаетесь больше всего?

– Ну, конечно, с Дарио.

‒ Как вам игра команды под руководством нового тренера Марино Пушича?

‒ Понятно, что нужно время, чтобы ответить на этот вопрос. Но меня радует, что многие футболисты, которых я хорошо знаю, играют в качественный футбол – Ракицкий, Зубков, Степаненко. А еще – молодые Бондаренко, Бондарь, Сикан…

‒ …Судаков?

– Оу, Судаков это безумный футболист, у него фантастический потенциал. Мне очень нравится, как они играют все вместе. Плюс интересны новые бразильцы. Но понятно, что они очень молоды. Поэтому нужно время, чтобы они подняли свой уровень. Но "Шахтер" – это до сих пор "Шахтер". В течение многих лет этих трудных времен они держатся очень высокого уровня. Это важно и показательно.

‒ Недавно ваш друг Дарио Срна сказал, что этот “Шахтер” может стать лучшим “Шахтером” в истории. Разделяете такие оценки перспектив нынешней команды "горняков"?

‒ Всегда нужно время. Время – это лучший показатель. Очевидно, что "Шахтер" всегда стремится быть лучше, чем был раньше. Но для того, чтобы стать действительно лучшим в истории, считаю нужны другие времена. Сейчас это будет очень тяжело.

Мы все понимаем, в какой ситуации находится команда. Очень много времени тратит на дорогу. Всё это сложно. Но они выполняют просто безумную работу в очень трудные времена. Поэтому большое уважение команде “Шахтер” и всем людям, которые там работают, - сказал Дуляй.