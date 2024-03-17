Нападающий Вереса Мрвальевич забил третий гол в трех последних матчах – ВИДЕО

В рамках 21 тура чемпионата Украины "Черноморец" встречается с "Вересом". Счет в этом противостоянии был открыт на шестой минуте матча.

Ровенчане удачно воспользовались стандартным положением. После навеса с правой бровки удалось точно пробить Мрвальевичу – он отправил мяч под правую девятку.

Это третий гол черногорского нападающего в последних трех матчах. В общей сложности он провел в составе ровенчан четыре поединка.

Интересно, что это уже 1/6 часть от всех голов “Вереса” в текущей УПЛ. Команда отличились 18 раз – пятый худший показатель лиги.

За ходом событий матча между "Черноморцем" и "Вересом" можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.