Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нападающий Вереса Мрвальевич забил третий гол в трех последних матчах – ВИДЕО
Это 1/6 от всех голов команды за текущий сезон
Фото: НК "Верес"
В рамках 21 тура чемпионата Украины "Черноморец" встречается с "Вересом". Счет в этом противостоянии был открыт на шестой минуте матча.
Ровенчане удачно воспользовались стандартным положением. После навеса с правой бровки удалось точно пробить Мрвальевичу – он отправил мяч под правую девятку.
Это третий гол черногорского нападающего в последних трех матчах. В общей сложности он провел в составе ровенчан четыре поединка.
Интересно, что это уже 1/6 часть от всех голов “Вереса” в текущей УПЛ. Команда отличились 18 раз – пятый худший показатель лиги.
За ходом событий матча между "Черноморцем" и "Вересом" можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
Популярное сейчас
- Василий Кравец – о стычке: Человек из Оболони пришел пьяный и начал что-то рассказывать
- Известно, в какой корзине будет сборная Украины при жеребьевке ОИ-2024. Будет действовать принцип географии
- Россияне ночью атаковали Украину 16 шахедами, пятью ракетами С-300 и двумя ракетами Х-59
- Шольц: Отправка Taurus в Украину исключена. Я не могу пересечь эту границу
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
- Невероятная история любви Луниных: от Днепра до Мадрида
Комментарии 1