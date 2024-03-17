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Нападающий Вереса Мрвальевич забил третий гол в трех последних матчах – ВИДЕО

Премьер-лига

Это 1/6 от всех голов команды за текущий сезон

Нападающий Вереса Мрвальевич забил третий гол в трех последних матчах – ВИДЕО

Фото: НК "Верес"

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 21 тура чемпионата Украины "Черноморец" встречается с "Вересом". Счет в этом противостоянии был открыт на шестой минуте матча.

Ровенчане удачно воспользовались стандартным положением. После навеса с правой бровки удалось точно пробить Мрвальевичу – он отправил мяч под правую девятку.

Это третий гол черногорского нападающего в последних трех матчах. В общей сложности он провел в составе ровенчан четыре поединка.

Интересно, что это уже 1/6 часть от всех голов “Вереса” в текущей УПЛ. Команда отличились 18 раз – пятый худший показатель лиги.

За ходом событий матча между "Черноморцем" и "Вересом" можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
17.03.2024 в 14:00
Штогрин-Кузик-Бойчук -Зигги убирай --выпускай новых игроков --что ты творишь клоун уже дома и Вересу проиграть--не одного удара по воротам что вы делаете на тренировках а вообще твои сказки надоели --иди на больничный до конца сезона--стыдно так играть позорите Одессу
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
17.03.2024 в 14:00
Штогрин-Кузик-Бойчук -Зигги убирай --выпускай новых игроков --что ты творишь клоун уже дома и Вересу проиграть--не одного удара по воротам что вы делаете на тренировках а вообще твои сказки надоели --иди на больничный до конца сезона--стыдно так играть позорите Одессу
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