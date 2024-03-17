УПЛ. Черноморец - Верес 0:1. Фактор Мральевича снова решает

Ровенчане удивили уже в самом начале встречи. Едва прошло 5 минут игрового времени как Мралевич открыл счет в поединке. Марко после подачи со штрафного опередил Штогрина и после удара головой отправил мяч в ворота Паста. Сначала могло показаться, что кожаный не пересек линию ворот, однако чистое взятие ворот. Приход черногорского легионера ощутимо повысил уровень ровенской команды

После этого сценарий игры был чрезвычайно прогнозируемым. Подопечные Олега Шандрука отошли на свою половину, отдав мяч под контроль "морякам". Хозяева имели ощутимо больший процент владения, однако конвертировать это статистическое преимущество во что-то опасное не удавалось от слова вообще. Ноль ударов в створ ворот со стороны одесситов за первый тайм говорят сами за себя.

Скорее к своему второму голу был ближе "Верес". Снова хороший момент был у Мраельвича, но на этот раз мяч разминулся со стойкой. Со стороны "Черноморца", с натяжкой, разве что можно отметить удар головой Ермакова в конце первой половины. Вот и все. Довольно пресная игра.

На второй тайм команды сразу не вышли. В регионе прозвучала воздушная тревога. Коллективы чуть больше часа ждали отбоя и возможности продолжить поединок. Видно, за такой длительный перерыв Роман Григорчук сумел психологически накачать своих футболистов. Так как, одесситы начали вторые 45 минут заметно энергичнее. И уже на старте прекрасную возможность имел Васильев. Однако удар в упор от хавбека хозяев удачно парировал Паст.

Хотя и темп встречи однозначно вырос, однако в целом стороны действовали аналогичным образом. "Моряки" кружили вокруг штрафной площадки гостей и искали свое счастье на навесах, а ровенчане действовали вторым номером и ждали свой шанс на контрвыпад. "Черноморец" хотел, но не мог, ну а "Верес" все устраивало. Время давило на игроков Григорчука, нужно было идти большими силами вперед. Из-за чего у ровенского коллектива с определенной периодичностью появлялись свободные зоны.

К контролю хозяев вопросов не было, но нужно было какое-то оригинальное решение впереди. Подопечные Шандрука действовали организованно и ничего не давали создать сопернику у своих ворот. Более того, изредка у "Черноморца" даже возникали проблемы, чтобы перейти на чужую половину поля. Одесситы старались поджимать соперника, однако их попытки очень грамотно нивелировала защита "Вереса". При этом ровенчане не ставили автобус и даже находили свои шансы, чтобы удвоить преимущество.

Концовка встречи была полностью за гостями. Убийственный момент был у Шастала. Партнеры вывели его на свидание с Пастом, однако вингер пробил выше ворот. Дмитрий возмущался после этого эпизода, однако на кого? Можно винить только себя, такое нужно реализовывать. Еще хорошие моменты были у Гайдучика и Шарая. Первый пробил мимо ворот, а второй попал в стойку. В итоге, так и закончили - 0:1.

Закономерный результат и первый триумф Олега Шандрука во главе ровенского клуба. Это первая выездная победа "Вереса" в этом сезоне, благодаря которой команда выбралась из зоны прямого вылета. Ну а "Черноморец... Крутое пике "моряков" продолжается. Третье подряд поражение подопечных Романа Григорчука и лишь один зачетный балл в 2024-м году.

Фото: УПЛ

21-й тур УПЛ сезона 2023/24

17.03.2024. "Черноморец", Одесса.

"Черноморец" - "Верес" 0:1

Гол: Мральевич 6

"Черноморец": Варакута, Бойчук, Салюк, Гучек, Брагару, Васильев, Кузык (Иеде 76), Авогимян (Зе Гомес 85), Ермаков, Бадибанга, Штогрин.

Запасные: Билык, Вечный, Огиря, Иеде, Шаповал, Альваренга, Присяжнюк, Зе Гомес, Арсич, Голуб.

Главный тренер: Роман Григорчук.

"Верес": Паст, Морозко, Кучеренко, Вовченко, Гакман, Банада (Клец 83), Кучеров, Дахновский (Шарай 58), Шастал (Курко 90+2), Мрвалевич (Шестаков 83), Яго (Гайдучик 58).

Запасные: Когут, Кулик, Балан, Курко, Кухарук, Смиян, Клец, Шарай, Янаков, Годя, Гайдучик, Шестаков.

Главный тренер: Шандрук Олег.

Предупреждения: Банада 13, Шарай 61, Салюк 89.

Арбитр: Романюк Анастасия.