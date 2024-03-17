Первый гостей успех команды из Ровно. Черноморец - Верес 0:1. Видеообзор матча

В Одессе завершился матч 21-го тура УПЛ между "Черноморцем" и "Вересом". Гости смогли оформить один гол на 6-й минуте, усилиями Марко Мрвалевича. Таким образом народный клуб прервал пятиматчевую безвыигрышную серию и впервые в сезоне победил в гостях.

В следующем туре "Верес" встретится с "Кривбассом", а "Черноморец" - с "Полесьем". Оба матча пройдут 30 марта.

21-й тур УПЛ сезона 2023/24

17.03.2024. "Черноморец", Одесса.

"Черноморец" - "Верес" 0:1

Гол: Мралевич 6