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Первый гостей успех команды из Ровно. Черноморец - Верес 0:1. Видеообзор матча
Черноморец - Верес ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 17.03.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: УПЛ
В Одессе завершился матч 21-го тура УПЛ между "Черноморцем" и "Вересом". Гости смогли оформить один гол на 6-й минуте, усилиями Марко Мрвалевича. Таким образом народный клуб прервал пятиматчевую безвыигрышную серию и впервые в сезоне победил в гостях.
В следующем туре "Верес" встретится с "Кривбассом", а "Черноморец" - с "Полесьем". Оба матча пройдут 30 марта.
21-й тур УПЛ сезона 2023/24
17.03.2024. "Черноморец", Одесса.
"Черноморец" - "Верес" 0:1
Гол: Мралевич 6
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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alex.belogubko (одесса)
17.03.2024 в 18:57
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