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Первый гостей успех команды из Ровно. Черноморец - Верес 0:1. Видеообзор матча

Премьер-лига

Черноморец - Верес ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 17.03.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Первый гостей успех команды из Ровно. Черноморец - Верес 0:1. Видеообзор матча

Фото: УПЛ

Новина українською

В Одессе завершился матч 21-го тура УПЛ между "Черноморцем" и "Вересом". Гости смогли оформить один гол на 6-й минуте, усилиями Марко Мрвалевича. Таким образом народный клуб прервал пятиматчевую безвыигрышную серию и впервые в сезоне победил в гостях.

В следующем туре "Верес" встретится с "Кривбассом", а "Черноморец" - с "Полесьем". Оба матча пройдут 30 марта.

21-й тур УПЛ сезона 2023/24
17.03.2024. "Черноморец", Одесса.
"Черноморец" - "Верес" 0:1
Гол: Мралевич 6

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Черноморец (Одесса) Верес (Ровно)
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
17.03.2024 в 18:57
хватит ГРИ подавай в отставку-на 2 тайм надо было усиливать игру выпускать свежих игроков --но у тебя не работают мозги----стыдно 11проигрышей кому и дома --надо приглашать ГУРУ-ВИРТА или пусть тренирует АНТОНОВ а сказки будешь рассказывать в другом месте на Привозе
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
17.03.2024 в 18:57
хватит ГРИ подавай в отставку-на 2 тайм надо было усиливать игру выпускать свежих игроков --но у тебя не работают мозги----стыдно 11проигрышей кому и дома --надо приглашать ГУРУ-ВИРТА или пусть тренирует АНТОНОВ а сказки будешь рассказывать в другом месте на Привозе
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