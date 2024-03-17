Судаков: Интересно, как отдаваться каждый раз на тренировке, зная, что не сыграешь в следующем матче?

Георгий Судаков в интервью с "Трендец" поделился, что сейчас работает с психологом и рассказал о чем ожидает в будущем:

"Я столкнулся с моментами как раз на счет перехода, был расстроен немного, на счет еще моментов по клубу - того, что не было результата какого-то, что я не могу забить голы. Все эти темы ты прорабатываешь. Это так же работа. Ты можешь не только пойти в зал или на поле поработать.

Но я уже много замечаю того, что как раз плюс-минус на том уровне все более-менее одинаковые футболисты. У кого-то, может, скорость чуть больше, кто-то, может, принимает решение как-то по-другому. Но плюс-минус все равны именно по качеству футболисты. Но в первую очередь кто ментально сильнее, кто сильнее психологически, кто сильнее головой.

Вот, как Зинченко, например. 5 лет в "Ман Сити". Как выходить постоянно каждый день на тренировку с настроем, отдаваться на каждой тренировке, когда ты знаешь, что не будешь играть следующую игру? Вот это мне как раз интересно. Я готовлюсь к этому. Я просто уже думаю о будущем, о завтрашнем дне", - сказал полузащитник "Шахтера".