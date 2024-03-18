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Капитан Черноморца: Хорошо играем, но удача не на нашей стороне

Премьер-лига

Андрей Штогрин - о поражении от "Вереса" (0:1)

Капитан Черноморца: Хорошо играем, но удача не на нашей стороне

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською

Капитан, нападающий "Черноморца" Андрей Штогрин в эфире УПЛ-ТВ прокомментировал поражение от "Вереса" (0:1) в матче 21 тура УПЛ.

"Хорошо играем, но удача не на нашей стороне. В прошлой игре пропустили на последних минутах. Сегодня было много моментов, но не удалось забить. Надо что-то делать с этим. В принципе, играли хорошо, но не выиграли.

Сейчас будут выходные, а дальше будем готовиться к следующим играм, так как нужно выигрывать.

Какое моральное состояние у команды (на фоне российских обстрелов в Одессе)? Все ребята нервничают, это нормально. Кто уже привык, но наши легионеры очень переживают, я это знаю. Но мы уже привыкли, потому что это рабочие моменты", - сказал Штогрин.

На данный момент "Черноморец" занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 23 балла.

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Черноморец (Одесса) Верес (Ровно) Андрей Штогрин
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Источник:
УПЛ-ТВ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
18.03.2024 в 11:05
Штогрин -Бойчук-Кузик и другие должны сидеть на лавке а выпускать новичков и Брагару ставить вперёд а ГРИ ЭТОГО НЕ ПОНИМАЕТ ---мелет всякую чушь иди отдохни пусть Антонов попробует пробить твою тупость
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
18.03.2024 в 11:05
Штогрин -Бойчук-Кузик и другие должны сидеть на лавке а выпускать новичков и Брагару ставить вперёд а ГРИ ЭТОГО НЕ ПОНИМАЕТ ---мелет всякую чушь иди отдохни пусть Антонов попробует пробить твою тупость
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