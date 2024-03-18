Капитан Черноморца: Хорошо играем, но удача не на нашей стороне

Капитан, нападающий "Черноморца" Андрей Штогрин в эфире УПЛ-ТВ прокомментировал поражение от "Вереса" (0:1) в матче 21 тура УПЛ.

"Хорошо играем, но удача не на нашей стороне. В прошлой игре пропустили на последних минутах. Сегодня было много моментов, но не удалось забить. Надо что-то делать с этим. В принципе, играли хорошо, но не выиграли.

Сейчас будут выходные, а дальше будем готовиться к следующим играм, так как нужно выигрывать.

Какое моральное состояние у команды (на фоне российских обстрелов в Одессе)? Все ребята нервничают, это нормально. Кто уже привык, но наши легионеры очень переживают, я это знаю. Но мы уже привыкли, потому что это рабочие моменты", - сказал Штогрин.