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Кто стоит больше всех? Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ

Премьер-лига

Изменился лидер рейтинга

Кто стоит больше всех? Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил стоимость игроков Украинской Премьер-лиги.

Теперь самым дорогим футболистом чемпионата Украины является полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков, который прибавил в цене 7 млн евро и теперь оценивается в 25 миллионов евро. Предыдущим лидером рейтинга был Николай Матвиенко - его стоимость осталась неизменной 20 млн.

Существенно выросла цена двух новичков "горняков" Кевина и Марлона Гомеса, которые теперь стоят по 10 млн евро. Подскочила трансферная цена и форварда "Динамо" Владислава Ваната - на 4 млн евро (7 млн евро).

В частности, на 500 тысяч подорожали полузащитники "бело-синих" Владимир Бражко и Назар Волошин. Кроме того, изменения коснулись защитника "Зари" Арсения Батагова, полузащитника "Руха" Ильи Квасницы и двух представителей "Кривбасса" Ивана Дибанго и Тимура Стецкова.

Топ-10 тех, кто изменился в цене больше всего:

Кто стоит больше всех? Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ - изображение 1
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Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Арсений Батагов Георгий Судаков Назар Волошин Владимир Бражко Владислав Ванат Тимур Стецьков Иван Дибанго Кевин Илья Квасница Марлон Гомес
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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Алина Ерофеева
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