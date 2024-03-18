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Кто стоит больше всех? Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ
Изменился лидер рейтинга
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил стоимость игроков Украинской Премьер-лиги.
Теперь самым дорогим футболистом чемпионата Украины является полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков, который прибавил в цене 7 млн евро и теперь оценивается в 25 миллионов евро. Предыдущим лидером рейтинга был Николай Матвиенко - его стоимость осталась неизменной 20 млн.
Существенно выросла цена двух новичков "горняков" Кевина и Марлона Гомеса, которые теперь стоят по 10 млн евро. Подскочила трансферная цена и форварда "Динамо" Владислава Ваната - на 4 млн евро (7 млн евро).
В частности, на 500 тысяч подорожали полузащитники "бело-синих" Владимир Бражко и Назар Волошин. Кроме того, изменения коснулись защитника "Зари" Арсения Батагова, полузащитника "Руха" Ильи Квасницы и двух представителей "Кривбасса" Ивана Дибанго и Тимура Стецкова.
Топ-10 тех, кто изменился в цене больше всего:
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