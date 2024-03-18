Украине оказался не нужен. Мустафаев получил дебютный вызов в сборную Азербайджана

Полузащитник "Полесья" Эмиль Мустафаев получил первый вызов в национальную сборную Азербайджана.

22-летний хавбек отыграл три матча за молодежную сборную Руслана Ротаня и заявлял, что был бы не против играть и за национальную сборную Украины, но как видим, нашему тренерскому Украины, но и за национальную команду Азербайджана.штабу, в отличии от азербайджанского, оказался не нужен.

Сборная Азербайджана проведет два товарищеских поединка в Баку. 22 марта сыграют против сборной Монголии, а 25 марта проведут спарринг с Болгарией.

В этом сезоне Эмиль Мустафаев провел 13 матчей за "Полесье", в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.