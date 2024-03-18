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Украине оказался не нужен. Мустафаев получил дебютный вызов в сборную Азербайджана
Хавбек Полесья отправится в Баку перед двумя товарищескими матчами
Фото: ФК Олександрія
Полузащитник "Полесья"
22-летний хавбек отыграл три матча за молодежную сборную Руслана Ротаня и заявлял, что был бы не против играть и за национальную сборную Украины, но как видим, нашему тренерскому Украины, но и за национальную команду Азербайджана.штабу, в отличии от азербайджанского, оказался не нужен.
Сборная Азербайджана проведет два товарищеских поединка в Баку. 22 марта сыграют против сборной Монголии, а 25 марта проведут спарринг с Болгарией.
В этом сезоне Эмиль Мустафаев провел 13 матчей за "Полесье", в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
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