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Украине оказался не нужен. Мустафаев получил дебютный вызов в сборную Азербайджана

Премьер-лига

Хавбек Полесья отправится в Баку перед двумя товарищескими матчами

Украине оказался не нужен. Мустафаев получил дебютный вызов в сборную Азербайджана

Фото: ФК Олександрія

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Полесья" Эмиль Мустафаев получил первый вызов в национальную сборную Азербайджана.

22-летний хавбек отыграл три матча за молодежную сборную Руслана Ротаня и заявлял, что был бы не против играть и за национальную сборную Украины, но как видим, нашему тренерскому Украины, но и за национальную команду Азербайджана.штабу, в отличии от азербайджанского, оказался не нужен.

Сборная Азербайджана проведет два товарищеских поединка в Баку. 22 марта сыграют против сборной Монголии, а 25 марта проведут спарринг с Болгарией.

В этом сезоне Эмиль Мустафаев провел 13 матчей за "Полесье", в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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Азербайджан Полесье (Житомир) Эмиль Мустафаев
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