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Понедельник: В матче с Колосом легко точно не было
Криворожцы одержали минимальную победу
fckryvbas.com
Защитник "
– Андрей, тяжелый матч, какие эмоции после финального свистка?
– Очень классные эмоции. Да, игра была очень тяжелой, но мы получили три важных зачетных пункта. Счастливы, что дожали соперника.
– Сегодняшний матч был посвящен
– Это незабываемый и важный момент для всех присутствующих на стадионе. Мы посвящаем матч и победу людям, которые положили свою жизнь за Украину, нашу свободу и независимость. Безграничное уважение им и тем, кто сейчас находится на фронте. От них зависит будущее Украины.
– Как оценишь игру соперника?
– "Колос" – очень солидная команда с опытными игроками. Игра хорошо поставлена. Легко точно не было. Рад, что мы достигли нужного для нас результата.
– "Кривбасс" давил до последнего и получил три очка. В чем секрет успеха?
– Каждый из нас работает ради победы. Постоянно добросовестно тренируемся и выполняем свою работу.
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