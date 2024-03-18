Понедельник: В матче с Колосом легко точно не было

Защитник " Кривбасса " Андрей Понедельник прокомментировал победу команды над "Колосом" (1:0) в матче 21-го тура УПЛ.

– Андрей, тяжелый матч, какие эмоции после финального свистка?

– Очень классные эмоции. Да, игра была очень тяжелой, но мы получили три важных зачетных пункта. Счастливы, что дожали соперника.

– Сегодняшний матч был посвящен памяти наших фанатов , которые погибли, защищая независимость Украины...

– Это незабываемый и важный момент для всех присутствующих на стадионе. Мы посвящаем матч и победу людям, которые положили свою жизнь за Украину, нашу свободу и независимость. Безграничное уважение им и тем, кто сейчас находится на фронте. От них зависит будущее Украины.

– Как оценишь игру соперника?

– "Колос" – очень солидная команда с опытными игроками. Игра хорошо поставлена. Легко точно не было. Рад, что мы достигли нужного для нас результата.

– "Кривбасс" давил до последнего и получил три очка. В чем секрет успеха?

– Каждый из нас работает ради победы. Постоянно добросовестно тренируемся и выполняем свою работу.