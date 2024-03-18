  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Понедельник: В матче с Колосом легко точно не было
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Понедельник: В матче с Колосом легко точно не было

Премьер-лига
Обновлено

Криворожцы одержали минимальную победу

Понедельник: В матче с Колосом легко точно не было

fckryvbas.com

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Андрей Понедельник прокомментировал победу команды над "Колосом" (1:0) в матче 21-го тура УПЛ.

– Андрей, тяжелый матч, какие эмоции после финального свистка?

– Очень классные эмоции. Да, игра была очень тяжелой, но мы получили три важных зачетных пункта. Счастливы, что дожали соперника.

– Сегодняшний матч был посвящен памяти наших фанатов, которые погибли, защищая независимость Украины...

– Это незабываемый и важный момент для всех присутствующих на стадионе. Мы посвящаем матч и победу людям, которые положили свою жизнь за Украину, нашу свободу и независимость. Безграничное уважение им и тем, кто сейчас находится на фронте. От них зависит будущее Украины.

– Как оценишь игру соперника?

– "Колос" – очень солидная команда с опытными игроками. Игра хорошо поставлена. Легко точно не было. Рад, что мы достигли нужного для нас результата.

– "Кривбасс" давил до последнего и получил три очка. В чем секрет успеха?

– Каждый из нас работает ради победы. Постоянно добросовестно тренируемся и выполняем свою работу.

По теме
yellow-arrow
Клубы Бундеслиги следят за игроками сборной Украины U-17
yellow-arrow
Вацко: Днепр-1 очень хотел Петряка, но Шахтер отказался продавать своих игроков днепрянам
yellow-arrow
Украине оказался не нужен. Мустафаев получил дебютный вызов в сборную Азербайджана
Кривбасс (Кривой Рог) Колос (Ковалевка) Андрей Понедельник
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости