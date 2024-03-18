Кривбасс посвятил матч с Колосом погибшим и пропавшим без вести ультрас криворожцев

В 21-м туре УПЛ "Кривбасс" на своем поле сыграл против "Колоса" (1:0). Криворожский клуб вместе с фондом "Трибуна Героев" посвятили эту игру памяти погибших и пропавших без вести ультрас "красно-белых".

На этот поединок клуб пригласил семьи героев. С начала 2014 года, уже 18 семей ультрас "Кривбасса" потеряли членов семьи.

Матч начался с минуты молчания в честь преданных фанатов, вернувшихся с войны "на щите". Первый символический удар в игре сделал Иван Грачев - сын бойца Азова, болельщика криворожан Максима "Симы" Грачева. Воин встретил начало полномасштабного вторжения в Мариуполе, защищал страну в самое тяжелое время и отдал самое ценное за ее свободу и независимость. Также Иван попробовал себя еще и в роли диктора, его голос звучал весь матч.

Список погибших и пропавших без вести ультрас футбольного клуба "Кривбасс":

Тараман Александр (Тара), Биркун Егор (Бир), Мищенко Максим (Миша), Майданник Руслан (Руха), Гаркуша Павел (Паха), Вращук Даниил, Кашинский Евгений (Каша), Сарнацкий Антон (Сыр), Дроник Денис (Дрон), Онищенко Александр (Халк), Рябуха Владислав (Ряба), Лях Егор (Слон), Лямзин Максим (Аэропорт), Кучма Владислав (Обжора), Шабрат Александр, Локоман Дмитрий, Грачев Максим (Сима) и Мельничук Евгений.

Поддержать семьи погибших ультрас всех украинских клубов можно по ссылке.