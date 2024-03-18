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Оболонь и Заря заполнят паузу на матчи сборных спаррингом между собой
Игра, вероятно, пройдет в Киеве
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Международную паузу на матчи сборной "
По информации Sport.ua, 23 марта сыграют с "Зарей".
Также отмечается, что в этом спарринге точно не сыграет вызванный в молодежную сборную Украины Игорь Краснопир, под вопросом участие Тараса Мороза, который получил повреждение в матче 21-го тура с "Полесьем".
Напомним, что сейчас "Оболонь" занимает в чемпионате УПЛ 13 место, в то время как "Заря" расположилась на 15-м месте.
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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