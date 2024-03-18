Оболонь и Заря заполнят паузу на матчи сборных спаррингом между собой

Международную паузу на матчи сборной " Оболонь " заполнит товарищеским матчем с клубом УПЛ.

По информации Sport.ua, 23 марта сыграют с "Зарей".

Также отмечается, что в этом спарринге точно не сыграет вызванный в молодежную сборную Украины Игорь Краснопир, под вопросом участие Тараса Мороза, который получил повреждение в матче 21-го тура с "Полесьем".

Напомним, что сейчас "Оболонь" занимает в чемпионате УПЛ 13 место, в то время как "Заря" расположилась на 15-м месте.