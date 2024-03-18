Ротань против Вернидуба. Два клуба УПЛ заполнят паузу на матчи сборных спаррином между собой

Международную паузу на матчи сборной " Александрия " заполнит товарищеским матчем с клубом УПЛ.

По информации Sport.ua, 23 марта подопечные Ротаня в Кривом Роге сыграют с "Кривбассом".

Также отмечается, что подопечные Юрия Вернидуба послезавтра приступят к подготовке к календарному поединку 22-го тура с "Вересом", который пройдет в Ровно 30 марта.

В ближайшее время в расположении "Кривбасса" будут отсутствовать Джахед Бизимана и Даниэль Соса, которых вызвали, соответственно, в сборные Руанды и Ганы, а Роман Дебелко и Клим Приходько восстанавливаются после травм.

Напомним, что сейчас "Кривбасс" занимает в чемпионате УПЛ 2 место, в то время как "Александрия" расположилась на 11-й позиции.