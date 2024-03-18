"Просто зверь в обороне". Вацко заявил об интересе Динамо и Шахтера к очередному игроку Руха

Украинский комментатор и блогер Виктор Вацко рассказал об интересе "Динамо" и "Шахтера" к защитнику " Руха " Богдану Слюбику.

"Осенью и зимой я очень часто слышал о нем от представителей наших грандов – "Шахтера" и "Динамо". Это Богдан Слюбик.

И я понимаю и "Динамо" и "Шахтер", потому что растет топовый по украинским меркам центральный защитник. Реально топовый

Сейчас он просто зверь в обороне. Со времен прихода Забарного в "Динамо" я не был столь поражен игрой центральных защитников в УПЛ", - сказал Вацко.