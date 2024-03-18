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"Просто зверь в обороне". Вацко заявил об интересе Динамо и Шахтера к очередному игроку Руха

Премьер-лига
Обновлено

Виктор Вацко не первый раз впечатлен игроками Руха

"Просто зверь в обороне". Вацко заявил об интересе Динамо и Шахтера к очередному игроку Руха

Фото: ФК Рух

Новина українською

Украинский комментатор и блогер Виктор Вацко рассказал об интересе "Динамо" и "Шахтера" к защитнику "Руха" Богдану Слюбику.

"Осенью и зимой я очень часто слышал о нем от представителей наших грандов – "Шахтера" и "Динамо". Это Богдан Слюбик.

И я понимаю и "Динамо" и "Шахтер", потому что растет топовый по украинским меркам центральный защитник. Реально топовый

Сейчас он просто зверь в обороне. Со времен прихода Забарного в "Динамо" я не был столь поражен игрой центральных защитников в УПЛ", - сказал Вацко.

Напомним, что 20-летний Слюбик в текущем сезоне провел за "Рух" 22 матча, в которых забил 2 гола.

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Виктор Вацко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Богдан Слюбик
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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