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"Просто зверь в обороне". Вацко заявил об интересе Динамо и Шахтера к очередному игроку Руха
Виктор Вацко не первый раз впечатлен игроками Руха
Фото: ФК Рух
Украинский комментатор и блогер Виктор Вацко рассказал об интересе "Динамо" и "Шахтера" к защитнику "
"Осенью и зимой я очень часто слышал о нем от представителей наших грандов – "Шахтера" и "Динамо". Это Богдан Слюбик.
И я понимаю и "Динамо" и "Шахтер", потому что растет топовый по украинским меркам центральный защитник. Реально топовый
Сейчас он просто зверь в обороне. Со времен прихода Забарного в "Динамо" я не был столь поражен игрой центральных защитников в УПЛ", - сказал Вацко.
Напомним, что 20-летний Слюбик в текущем сезоне провел за "Рух" 22 матча, в которых забил 2 гола.
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