ЛНЗ сыграет с Минаем в Черкассах: игра пройдет со зрителями

В субботу, 23 марта, "ЛНЗ" сыграет с "Минаем" в рамках перенесенного матча 17-го тура УПЛ. Эта игра пройдет в Черкассах, впервые в 2024 году. Начало - в 15:30.

Отметим, что домашние матчи весенней части сезона черкасская команда проводила в Ковалевке.

Прес-служба также сообщила, что поединок пройдет в присутствии зрителей. Стоимость билета - 100 грн.

В то же время болельщиков предупреждают:

- билеты только электронные, небольшая партия бумажных будет в продаже на входе на стадион;

- при покупке обязательно вписывать корректное ФИО владельца билета. ФИО на билете должно совпадать с ФИО владельца билета ;

- при себе обязательно иметь документ, удостоверяющий личность;

- детям до 7 лет вход бесплатный в сопровождении взрослого без места на трибуне;

- детям до 14 лет вход в сопровождении взрослого;

- запрещен вход на стадион с детскими колясками;

- военным в форме - вход бесплатный.

Вход на трибуны открывается за час до начала игры.

Приобрести билеты можно по этой ссылке.