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ЛНЗ сыграет с Минаем в Черкассах: игра пройдет со зрителями

Премьер-лига

Черкасский клуб впервые сыграет дома в 2024 году

ЛНЗ сыграет с Минаем в Черкассах: игра пройдет со зрителями

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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В субботу, 23 марта, "ЛНЗ" сыграет с "Минаем" в рамках перенесенного матча 17-го тура УПЛ. Эта игра пройдет в Черкассах, впервые в 2024 году. Начало - в 15:30.

Отметим, что домашние матчи весенней части сезона черкасская команда проводила в Ковалевке.

Прес-служба также сообщила, что поединок пройдет в присутствии зрителей. Стоимость билета - 100 грн.

В то же время болельщиков предупреждают:

  • - билеты только электронные, небольшая партия бумажных будет в продаже на входе на стадион;
  • - при покупке обязательно вписывать корректное ФИО владельца билета. ФИО на билете должно совпадать с ФИО владельца билета ;
  • - при себе обязательно иметь документ, удостоверяющий личность;
  • - детям до 7 лет вход бесплатный в сопровождении взрослого без места на трибуне;
  • - детям до 14 лет вход в сопровождении взрослого;
  • - запрещен вход на стадион с детскими колясками;
  • - военным в форме - вход бесплатный.

Вход на трибуны открывается за час до начала игры.

Приобрести билеты можно по этой ссылке.

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ФК Минай ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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