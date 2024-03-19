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ЛНЗ сыграет с Минаем в Черкассах: игра пройдет со зрителями
Черкасский клуб впервые сыграет дома в 2024 году
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В субботу, 23 марта, "ЛНЗ" сыграет с "Минаем" в рамках перенесенного матча 17-го тура УПЛ. Эта игра пройдет в Черкассах, впервые в 2024 году. Начало - в 15:30.
Отметим, что домашние матчи весенней части сезона черкасская команда проводила в Ковалевке.
Прес-служба также сообщила, что поединок пройдет в присутствии зрителей. Стоимость билета - 100 грн.
В то же время болельщиков предупреждают:
- - билеты только электронные, небольшая партия бумажных будет в продаже на входе на стадион;
- - при покупке обязательно вписывать корректное ФИО владельца билета. ФИО на билете должно совпадать с ФИО владельца билета ;
- - при себе обязательно иметь документ, удостоверяющий личность;
- - детям до 7 лет вход бесплатный в сопровождении взрослого без места на трибуне;
- - детям до 14 лет вход в сопровождении взрослого;
- - запрещен вход на стадион с детскими колясками;
- - военным в форме - вход бесплатный.
Вход на трибуны открывается за час до начала игры.
Приобрести билеты можно по этой ссылке.
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