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УПЛ объявила лучших игрока и тренера 21-го тура
Определились победители индивидуальных наград
fcrukh.com
УПЛ подвела итоги голосования за звания лучших игроков и тренера 21-го тура УПЛ.
На первом этапе претендентов отбирали журналисты и эксперты, после чего уже голосовали болельщики.
Итак, лучшим игроком тура был выбран полузащитник "Руха" Илья Квасница. Хавбек набрал 32% голосов в Instagram и 58,3% в Google Form. На награду также претендовали Кирилл Ковалец ("Александрия"), Руслан Черненко ("Оболонь") и Джихад Бизимана ("Кривбасс").
Признание лучшего наставника получил коуч "Вереса" Олег Шандрук. Он удостоился 25% голосов болельщиков в Instagram и 57,7% в Google Form. Его конкурентами были Руслан Ротань ("Александрия"), Валерий Иващенко ("Оболонь") и Виталий Пономарев ("Рух").
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