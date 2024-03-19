СМИ: Григорчук летом может возглавить Колос

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук может возглавить "К олос ".

Как сообщает "Футбол 24".президента коваловского клуба Андрея Засуху не устраивает нынешнее девятое место команды в турнирной таблице УПЛ и он готов инвестировать под более амбициозные цели.

Один из шагов реорганизации внутри клуба – замена тренера. Ярослав Вишняк, вероятнее всего, летом покинет команду, а вместо него придет более амбициозный Роман Григорчук.

Также источник отмечает, что недавно вице-президентом "Колоса" стал Владимир Генинсон, сотрудничавший с Григорчуком на аналогичной должности в одесском клубе.