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СМИ: Григорчук летом может возглавить Колос
В Колосе готовы инвестировать в будущие перспективы
Фото: ФК Чорноморець
Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук может возглавить "К
Как сообщает "Футбол 24".президента коваловского клуба Андрея Засуху не устраивает нынешнее девятое место команды в турнирной таблице УПЛ и он готов инвестировать под более амбициозные цели.
Один из шагов реорганизации внутри клуба – замена тренера. Ярослав Вишняк, вероятнее всего, летом покинет команду, а вместо него придет более амбициозный Роман Григорчук.
Также источник отмечает, что недавно вице-президентом "Колоса" стал Владимир Генинсон, сотрудничавший с Григорчуком на аналогичной должности в одесском клубе.
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