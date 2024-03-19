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СМИ: Григорчук летом может возглавить Колос

Премьер-лига
Обновлено

В Колосе готовы инвестировать в будущие перспективы

СМИ: Григорчук летом может возглавить Колос

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук может возглавить "Колос".

Как сообщает "Футбол 24".президента коваловского клуба Андрея Засуху не устраивает нынешнее девятое место команды в турнирной таблице УПЛ и он готов инвестировать под более амбициозные цели.

Один из шагов реорганизации внутри клуба – замена тренера. Ярослав Вишняк, вероятнее всего, летом покинет команду, а вместо него придет более амбициозный Роман Григорчук.

Также источник отмечает, что недавно вице-президентом "Колоса" стал Владимир Генинсон, сотрудничавший с Григорчуком на аналогичной должности в одесском клубе.

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Роман Григорчук Черноморец (Одесса) Колос (Ковалевка) Ярослав Вишняк
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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
19.03.2024 в 20:14
ГРИ а почему не Минай
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
19.03.2024 в 20:14
ГРИ а почему не Минай
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наварін (Київ)
19.03.2024 в 20:38
Можливо у Р.Й.Г. дідусі були хлібороби а не виноділи. Тому і не Минай.Як на мене, то питання необхідно задавати тумо ЗМІ а не Р.Й.
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