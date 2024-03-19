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Шапаренко: Я люблю футбол, а деньги – это бонус за твой труд

Премьер-лига

Не так давно Игорь Суркис заявлял, что хавбек стоит 300 миллионов

Шапаренко: Я люблю футбол, а деньги – это бонус за твой труд

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - Ю.Юрьев

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко отреагировал на слова президента киевского клуба Игоря Суркиса, который не так давно сказал: "Если у кого-то клаусула 150 миллионов, то у Шапаренко должна быть 300".

– На сколько ты себя чувствуешь?

– Нормально чувствую.

– Согласен с ним?

– Согласен.

– Сейчас такие суммы платятся за игроков… Это нормально или очень много?

– Очень много.

– Для футболиста важно не думать о деньгах?

– Это уже зависит от футболиста. Если ему нравится футбол и он кайфует от этой игры, то у него деньги уходят на второй план.

– У тебя как?

– На второй план. Я люблю футбол. Деньги – это бонус за твой труд.

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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