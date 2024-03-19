Шапаренко: Я люблю футбол, а деньги – это бонус за твой труд

Полузащитник " Динамо " Николай Шапаренко отреагировал на слова президента киевского клуба Игоря Суркиса, который не так давно сказал: "Если у кого-то клаусула 150 миллионов, то у Шапаренко должна быть 300".

– На сколько ты себя чувствуешь?

– Нормально чувствую.

– Согласен с ним?

– Согласен.

– Сейчас такие суммы платятся за игроков… Это нормально или очень много?

– Очень много.

– Для футболиста важно не думать о деньгах?

– Это уже зависит от футболиста. Если ему нравится футбол и он кайфует от этой игры, то у него деньги уходят на второй план.

– У тебя как?

– На второй план. Я люблю футбол. Деньги – это бонус за твой труд.