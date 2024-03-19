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Шапаренко: Я люблю футбол, а деньги – это бонус за твой труд
Не так давно Игорь Суркис заявлял, что хавбек стоит 300 миллионов
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - Ю.Юрьев
Полузащитник "
– На сколько ты себя чувствуешь?
– Нормально чувствую.
– Согласен с ним?
– Согласен.
– Сейчас такие суммы платятся за игроков… Это нормально или очень много?
– Очень много.
– Для футболиста важно не думать о деньгах?
– Это уже зависит от футболиста. Если ему нравится футбол и он кайфует от этой игры, то у него деньги уходят на второй план.
– У тебя как?
– На второй план. Я люблю футбол. Деньги – это бонус за твой труд.
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