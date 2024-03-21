Игроки ЛНЗ за победу над Полесьем получили по 5 тысяч долларов призовых

Премиальные в ЛНЗ за победу в УПЛ составляет до 5 тысяч долларов на каждого игрока, заявляет журналист и блогер Игорь Бурбас.

По его данным, именно по такой сумме каждый из игроков одержал за победу над "Полесьем" в 19-м туре чемпионата.

Напомним, что тогда команда победила со счетом 1:0 благодаря голу Дениса Олейника на 90+3-й минуте.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На данный момент ЛНЗ идет на 8-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 25 очков после 20 матчей.