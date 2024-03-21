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Защитник Руха заинтересовал клубы из Англии, Бельгии, Германии и Нидерландов - Источник
20-летний игрок может продолжить карьеру за рубежом
Фото: Рух
Защитником "Руха" Виталием Романом интересуются клубы Бундеслиги, Чемпионшипа, а также из Бельгии и Нидерландов, утверждает Футбол 24.
Контракт игрока заканчивается 31 декабря 2024 года, поэтому уже летом он может подписывать предварительное соглашение с новым клубом. Правда, львовяне не намерены отпускать таланта и готовятся предложить ему соглашение на улучшенных условиях.
Напомним, 20-летний Роман – воспитанник "Карпат". К "Руху" присоединился в октябре 2020 года, а в сентябре 2021-го был переведен в основу. В текущем сезоне провел за львовян 20 матчей, в которых отметился 1 ассистом. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.
К слову, Виталий выступал за сборные Украины разных возрастных групп (U-17, U-19 и U-21). Сейчас вместе с молодежкой в Турции готовится к товарищескому матчу с Марокко U-23.
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