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УАФ разобрала пенальти в ворота Динамо на последних минутах матча с Вересом

Премьер-лига
Обновлено

Действия арбитра были признаны верными

УАФ разобрала пенальти в ворота Динамо на последних минутах матча с Вересом

Фото - ФК Рух / автор - Євген Кравс

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Комитет арбитров УАФ разобрал эпизод и решения арбитров в эпизоде с назначением пенальти в матче 20-го тура УПЛ "Верес" - "Динамо" (1:1).

Напомним, что на 90+3 минуте игрок "Динамо" Бенито сфолил против соперника, но главный арбитр Дмитрий Панчишин сперва не назначил пенальти, однако принял правильное решение после просмотра ВАР.

"Верес" – "Динамо". Арбитр – Дмитрий Панчишин. Арбитр ВАР – Виталий Романов.

90+3 мин.

Арбитр, несмотря на отличную позицию и контроль ситуации, оценивает как нарушение действия нападающего, который, напротив, опережает в правильно выполненном подкате защитника, который в попытке выбить мяч явно наносит удар сопернику в ногу.

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Из камеры за воротами отчетливо можно увидеть, что нападающий явно опережает соперника, и эти действия совершенно не являются нарушением; и уже после того, как нападающий сыграл, защитник наносит ему удар ногой в ступню.

Арбитр ВАР, прочитав динамику ситуации и просмотрев весь имевшийся в наличии видеоматериал с разных углов обзора, правильно рекомендует судье осуществить просмотр эпизода на поле, после чего правильно назначается 11-метровый удар.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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