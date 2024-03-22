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Шахтер оштрафует игрока команды за лайк под постом о победе сборной России

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Эти средства передадут на ВСУ

Шахтер оштрафует игрока команды за лайк под постом о победе сборной России

Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий

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"Шахтер" мгновенно отреагировал на позорные действия своего игрока Хусрава Тоирова. Напомним, таджикистанец лайкнул пост о победе сборной России над Сербией (4:0) в товарищеском матче.

"В ФК "Шахтер" видели реакцию Хусрава Тоирова под постом о победе страны-агрессора. Считаем это недопустимым и позорным поведением.

Футболист будет оштрафован на месячную зарплату, а эти деньги будут направлены на обеспечение одного из подразделений ВСУ, о чем обязательно будет отчитаться", – сообщили донецком клубе.

По информации Футбол 24, месячная зарплата Хусрава Тоирова в "Шахтере" составляет примерно 300 тысяч грн.

Напомним, Хусрав Тоиров перешел в донецкий клуб в марте 2023 года. Он успел сыграть за первую команду "горняков" лишь два матча. В этом сезоне он играл только за U-19.

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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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