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Ганский новичок Кривбасса, которого подписали еще в сентябре, присоединился к команде

Премьер-лига

Ядом Конаду задержался из-за проблем с визой

Ганский новичок Кривбасса, которого подписали еще в сентябре, присоединился к команде

fckryvbas.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Новичок "Кривбасса", центральный защитник Ядом Конаду прибыл в расположение команды.

"Кривбасс" подписал ганского игроком еще в сентябре, но он из-за проблем с получением визы присоединился к команде только сейчас.

В сентябре криворожский клуб сообщал, что трансфер Конаду – это аренда с правом выкупа из "Хартс оф Оук", рассчитанная на год.

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