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Ганский новичок Кривбасса, которого подписали еще в сентябре, присоединился к команде
Ядом Конаду задержался из-за проблем с визой
fckryvbas.com
Новичок "
"Кривбасс" подписал ганского игроком еще в сентябре, но он из-за проблем с получением визы присоединился к команде только сейчас.
В сентябре криворожский клуб сообщал, что трансфер Конаду – это аренда с правом выкупа из "Хартс оф Оук", рассчитанная на год.
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