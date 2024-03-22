Ганский новичок Кривбасса, которого подписали еще в сентябре, присоединился к команде

Новичок " Кривбасса ", центральный защитник Ядом Конаду прибыл в расположение команды.

"Кривбасс" подписал ганского игроком еще в сентябре, но он из-за проблем с получением визы присоединился к команде только сейчас.

В сентябре криворожский клуб сообщал, что трансфер Конаду – это аренда с правом выкупа из "Хартс оф Оук", рассчитанная на год.