ЛНЗ Черкассы – Минай. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 17-го тура чемпионата Украины между черкасским "ЛНЗ" и "Минаем".

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Казалось бы, пауза на сборные, но и здесь УПЛ притаилась. Середняк первенства примет откровенного аутсайдера в перенесенном матче УПЛ. Возможна ли сенсация в виде победы гостей? Или же хозяева спокойно добьются успеха и продолжат погоню за "Ворсклой"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 23 марта – в 15:25 по киевскому времени.

Матчи УПЛ могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Александр Костюк