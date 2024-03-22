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ЛНЗ Черкассы – Минай. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка 17-го тура чемпионата Украины между черкасским "ЛНЗ" и "Минаем".
Казалось бы, пауза на сборные, но и здесь УПЛ притаилась. Середняк первенства примет откровенного аутсайдера в перенесенном матче УПЛ. Возможна ли сенсация в виде победы гостей? Или же хозяева спокойно добьются успеха и продолжат погоню за "Ворсклой"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 23 марта – в 15:25 по киевскому времени.
Матчи УПЛ могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Александр Костюк
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