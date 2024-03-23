ЛНЗ – Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В субботу в очном поединке сойдутся чистокровный середняк и абсолютный аутсайдер. Завтра подопечные Олега Дулуба и Желько Любеновича проведут перенесенный матч 17-го тура УПЛ. Встреча пройдет на домашнем стадионе ЛНЗ - "Черкассы-Арене".

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Матч "ЛНЗ" – "Минай" будет сыгран в субботу в Черкассах. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 17-й тур

23 марта 2024 года. Черкассы, "Черкассы-Арена"

"ЛНЗ" 13:00 "Минай"

Видеотрансляция – УПЛ-ТВ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>