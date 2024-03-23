Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛНЗ – Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
ЛНЗ – Минай: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 23.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК ЛНЗ
В субботу в очном поединке сойдутся чистокровный середняк и абсолютный аутсайдер. Завтра подопечные Олега Дулуба и Желько Любеновича проведут перенесенный матч 17-го тура УПЛ. Встреча пройдет на домашнем стадионе ЛНЗ - "Черкассы-Арене".
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч "ЛНЗ" – "Минай" будет сыгран в субботу в Черкассах. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 17-й тур
23 марта 2024 года. Черкассы, "Черкассы-Арена"
"ЛНЗ" 13:00 "Минай"
Видеотрансляция – УПЛ-ТВ
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Популярное сейчас
- Очередной необязательный мастер-класс Реброва. Обзор матча с Боснией и превью к Исландии
- Не Роналду. Впервые за 17 лет в сборной Португалии сменился владелец футболки с седьмым номером
- "Вам нужно сделать выводы". Шевченко после победы над Боснией зашел в раздевалку сборной Украины
- УПЛ огласила календарь матчей 24-го тура
- "Я никогда не думал, что пчеловодство станет моим любимым занятием". А еще Дэвид Бекхэм имеет курятник
- Красотка дня. Очаровательная свежеиспеченная невеста защитника Динамо. ФОТО