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ЛНЗ – Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

ЛНЗ – Минай: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 23.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

ЛНЗ – Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК ЛНЗ

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

В субботу в очном поединке сойдутся чистокровный середняк и абсолютный аутсайдер. Завтра подопечные Олега Дулуба и Желько Любеновича проведут перенесенный матч 17-го тура УПЛ. Встреча пройдет на домашнем стадионе ЛНЗ - "Черкассы-Арене".

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Матч "ЛНЗ" – "Минай" будет сыгран в субботу в Черкассах. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 17-й тур

23 марта 2024 года. Черкассы, "Черкассы-Арена"

"ЛНЗ" 13:00 "Минай"

Видеотрансляция – УПЛ-ТВ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна бесплатно

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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