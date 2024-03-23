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ЛНЗ – Минай: стартовые составы на матч
Команды с разными турнирными задачами
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В матче 17 тура чемпионата Украины ЛНЗ встретится против "Миная". Главные тренеры команд выбрали составы на этот поединок.
Стартовый состав ЛНЗ: Пеньков – Насонов, Ковалев, Салиху, Каплиенко, Рыбалка, Бар, Яшари, Сергей Шестаков, Геннадий Пасич, Молло
Запасные хозяев: Кучеренко, Самойленко, Наумец, Тищенко, Хобленко, Олейник, Тарасенко, Норенков, Эйнел
Стартовый состав "Миная:" Кемкин – Кисель, Вакула, Скиба, Прокопчук, Чуев, Виттенчук, Петька, Кораблин, Устименко, Ременяк
Запасные гостей: Бандура, Дмитрук, Корнийчук, Вашкеба, Попов, Гуничев, Демиденко, Тищук, Матюшенко, Семотюк, Немчанинов.
ЛНЗ перед этим поединком занимает восьмое место в турнирной части УПЛ, в то время как "Минай" идет на последней позиции. Между командами разрыв в 15 очков (25 против 10).
Матч начнется в 15.30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого противостояния.
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