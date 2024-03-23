ЛНЗ – Минай: стартовые составы на матч

В матче 17 тура чемпионата Украины ЛНЗ встретится против "Миная". Главные тренеры команд выбрали составы на этот поединок.

Стартовый состав ЛНЗ: Пеньков – Насонов, Ковалев, Салиху, Каплиенко, Рыбалка, Бар, Яшари, Сергей Шестаков, Геннадий Пасич, Молло

Запасные хозяев: Кучеренко, Самойленко, Наумец, Тищенко, Хобленко, Олейник, Тарасенко, Норенков, Эйнел

Стартовый состав "Миная:" Кемкин – Кисель, Вакула, Скиба, Прокопчук, Чуев, Виттенчук, Петька, Кораблин, Устименко, Ременяк

Запасные гостей: Бандура, Дмитрук, Корнийчук, Вашкеба, Попов, Гуничев, Демиденко, Тищук, Матюшенко, Семотюк, Немчанинов.

ЛНЗ перед этим поединком занимает восьмое место в турнирной части УПЛ, в то время как "Минай" идет на последней позиции. Между командами разрыв в 15 очков (25 против 10).

Матч начнется в 15.30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого противостояния.