УПЛ. ЛНЗ - Минай 1:2. Интрига в борьбе за выживание жива

Максимально сухой и пресный первый тайм в исполнении обоих коллективов. Подопечные Олега Дулуба явно не с той ноги вышли на футбольное поле. ЛНЗ на правах хозяина встречи больше владел мячом, но абсолютно ничего не мог выжать из этого статистического преимущества. Закарпатцы же наоборот, действовали вторым номером и ожидали своего шанса.

Если по предматчевым прогнозам на бумаге черкасский коллектив выглядел явным фаворитом этой пары, то по игре это вообще не прослеживалось.

За первые 45 минут команды на двоих создали лишь два опасных момента. Причем оба пришли со стороны футболистов Желько Любеновича. Сначала, на экваторе первого тайма гости разыграли классную контратаку, которую точным ударом завершил Кораблин. В атаке приняло участие сразу пятеро игроков "Миная". Косплей на мадридский "Реал" Жозе Моуриньо - не иначе!

Еще была прекрасная возможность у Чуева, однако удар у защитника получился слишком слабым и легко добрался до рук Пенькова.

Проблем у черкасцев и так хватало, так еще и под самый занавес первой половины поединка травму получил основной центрбек Салиху. Представитель Косово в компенсированное время столкнулся с Ременяком и уже не вышел на поле во втором тайме.

После перерыва, совершенно ожидаемо, Дулуб провел сразу тройную замену, освежив прежде всего атакующую линию своей команды. Темп игры ощутимо поднялся, начали появляться и первые моменты в исполнении ЛНЗ. Однако взятие ворот оформили именно подопечные сербского специалиста. Вышедший на замену Семотюк ассистировал Устименко, который и удвоил преимущество в счете.

Приятное впечатление в составе "лис" оставил Вакула. Обычно, несистемный и ленивый в других клубах хавбек выгрызал все мячи и летел в борьбу. Желько Любенович явно сумел найти подход к Владиславу.

Задача для черкасской команды усложнилась максимально. Однако кто виноват в этом? Черкасцы привезли эти проблемы сами себе. После второго пропущенного гола хозяева в конце концов проснулись и в итоге даже вышли вперед по количеству ударов. Однако свое давление игроки ЛНЗ сумели конвертировать лишь в один мяч - в компенсированное время отличился израильтянин Арад Бар.

Но на этом все. Все остальные потуги подопечных Олега Дулуба или же разбились об организованную защиту закарпатцев, или же их нивелировал Кемкин. Однозначно, этот матч пойдет в актив и резюме 21-летнего кипера.

В итоге "Минай" одерживает свою первую выездную победу в этом сезоне. Еще далеко не все потеряно в борьбе за выживание. А вот ЛНЗ, откровенно, разочаровал. В раздевалке хозяев ждет разбор полетов.

Перенесенный матч 17-го тура УПЛ сезона 2023/24

23.03.2024. Черкассы, "Черкассы-Арена"

ЛНЗ - "Минай" 1:2

Голы: Бар 90+3 - Кораблин 33, Устименко 59

ЛНЗ: Пеньков - Насонов, Ковалев, Салиху (Норенков 46), Каплиенко - Бар, Рыбалка (Хобленко 52), Яшари - С. Шестаков (Наумец 46), Молло (Олейник 60), Г. Пасич (Эйнел 46).

Запасные: Кучеренко, Самойленко, Наумец, Тищенко, Хобленко, Олейник, Тарасенко, Норенков, Эйнел.

Главный тренер: Олег Дулуб.

"Минай": Кемкин - Кисель (Дмитрук 66), Скиба, Прокопчук, Чуев - Витенчук (Семотюк 55), Кораблин, Петько - Ременяк (Корнийчук 46), Устименко, Вакула.

Запасные: Бандура, Дмитрук, Корнийчук, Вашкеба, Попов, Воробчак, Демиденко, Тищук, Матюшенко, Семотюк, Немчанинов.

Главный тренер: Желько Любенович.

Предупреждения: Рыбалка 27, Норенков 74, Ковалев 89.

Арбитр: Кубряк Дмитрий.