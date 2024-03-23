  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ. ЛНЗ - Минай 1:2. Интрига в борьбе за выживание жива
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ. ЛНЗ - Минай 1:2. Интрига в борьбе за выживание жива

Премьер-лига
Обновлено

Провальный поединок подопечных Дулуба

УПЛ. ЛНЗ - Минай 1:2. Интрига в борьбе за выживание жива

Фото: УПЛ

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Максимально сухой и пресный первый тайм в исполнении обоих коллективов. Подопечные Олега Дулуба явно не с той ноги вышли на футбольное поле. ЛНЗ на правах хозяина встречи больше владел мячом, но абсолютно ничего не мог выжать из этого статистического преимущества. Закарпатцы же наоборот, действовали вторым номером и ожидали своего шанса.

Если по предматчевым прогнозам на бумаге черкасский коллектив выглядел явным фаворитом этой пары, то по игре это вообще не прослеживалось.

За первые 45 минут команды на двоих создали лишь два опасных момента. Причем оба пришли со стороны футболистов Желько Любеновича. Сначала, на экваторе первого тайма гости разыграли классную контратаку, которую точным ударом завершил Кораблин. В атаке приняло участие сразу пятеро игроков "Миная". Косплей на мадридский "Реал" Жозе Моуриньо - не иначе!

Еще была прекрасная возможность у Чуева, однако удар у защитника получился слишком слабым и легко добрался до рук Пенькова.

Проблем у черкасцев и так хватало, так еще и под самый занавес первой половины поединка травму получил основной центрбек Салиху. Представитель Косово в компенсированное время столкнулся с Ременяком и уже не вышел на поле во втором тайме.

После перерыва, совершенно ожидаемо, Дулуб провел сразу тройную замену, освежив прежде всего атакующую линию своей команды. Темп игры ощутимо поднялся, начали появляться и первые моменты в исполнении ЛНЗ. Однако взятие ворот оформили именно подопечные сербского специалиста. Вышедший на замену Семотюк ассистировал Устименко, который и удвоил преимущество в счете.

Приятное впечатление в составе "лис" оставил Вакула. Обычно, несистемный и ленивый в других клубах хавбек выгрызал все мячи и летел в борьбу. Желько Любенович явно сумел найти подход к Владиславу.

Задача для черкасской команды усложнилась максимально. Однако кто виноват в этом? Черкасцы привезли эти проблемы сами себе. После второго пропущенного гола хозяева в конце концов проснулись и в итоге даже вышли вперед по количеству ударов. Однако свое давление игроки ЛНЗ сумели конвертировать лишь в один мяч - в компенсированное время отличился израильтянин Арад Бар.

Но на этом все. Все остальные потуги подопечных Олега Дулуба или же разбились об организованную защиту закарпатцев, или же их нивелировал Кемкин. Однозначно, этот матч пойдет в актив и резюме 21-летнего кипера.

В итоге "Минай" одерживает свою первую выездную победу в этом сезоне. Еще далеко не все потеряно в борьбе за выживание. А вот ЛНЗ, откровенно, разочаровал. В раздевалке хозяев ждет разбор полетов.

Перенесенный матч 17-го тура УПЛ сезона 2023/24

23.03.2024. Черкассы, "Черкассы-Арена"

ЛНЗ - "Минай" 1:2

Голы: Бар 90+3 - Кораблин 33, Устименко 59

ЛНЗ: Пеньков - Насонов, Ковалев, Салиху (Норенков 46), Каплиенко - Бар, Рыбалка (Хобленко 52), Яшари - С. Шестаков (Наумец 46), Молло (Олейник 60), Г. Пасич (Эйнел 46).

Запасные: Кучеренко, Самойленко, Наумец, Тищенко, Хобленко, Олейник, Тарасенко, Норенков, Эйнел.

Главный тренер: Олег Дулуб.

"Минай": Кемкин - Кисель (Дмитрук 66), Скиба, Прокопчук, Чуев - Витенчук (Семотюк 55), Кораблин, Петько - Ременяк (Корнийчук 46), Устименко, Вакула.

Запасные: Бандура, Дмитрук, Корнийчук, Вашкеба, Попов, Воробчак, Демиденко, Тищук, Матюшенко, Семотюк, Немчанинов.

Главный тренер: Желько Любенович.

Предупреждения: Рыбалка 27, Норенков 74, Ковалев 89.

Арбитр: Кубряк Дмитрий.

По теме
yellow-arrow
КМ. Заря - Полесье Ставки 3:1. Победили в спарринге лидеров чемпионата Киевщины
yellow-arrow
КМ. Кривбасс в четырех таймах обыграл Александрию
yellow-arrow
Конаду: Каждый хочет стать частью семьи Кривбасса
ФК Минай ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Геродот (Винница)
23.03.2024 в 18:09
ЛНЗ видимо решил, что на своем поле полуразобранный Минай сам принесет им на блюдечке 3 очка. Потому и играли как сонные мухи, спустя рукава. А Минай себе эти три очка и забрал, что дает им пусть и призрачную, но надежду сохранить место в УПЛ. Вряд ли им это удастся - ведь в ближайших 4 играх Минаю предстоит встретиться с тремя довольно сильными соперниками - Александрией, Полесьем и Рухом, вряд ли настроенных раздавать очки аутсайдеру. Да и Оболонь на своем поле выглядит не простой командой. Но сегодняшняя игра станет предупреждением всем командам, что одной левой у Миная не выиграть, ему терять нечего и он будет рубиться до последнего.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Геродот (Винница)
23.03.2024 в 18:09
ЛНЗ видимо решил, что на своем поле полуразобранный Минай сам принесет им на блюдечке 3 очка. Потому и играли как сонные мухи, спустя рукава. А Минай себе эти три очка и забрал, что дает им пусть и призрачную, но надежду сохранить место в УПЛ. Вряд ли им это удастся - ведь в ближайших 4 играх Минаю предстоит встретиться с тремя довольно сильными соперниками - Александрией, Полесьем и Рухом, вряд ли настроенных раздавать очки аутсайдеру. Да и Оболонь на своем поле выглядит не простой командой. Но сегодняшняя игра станет предупреждением всем командам, что одной левой у Миная не выиграть, ему терять нечего и он будет рубиться до последнего.
Ответить
0
0
Не люблю футбол (Хорол)
23.03.2024 в 18:58
Програють тільки Руху...в Полісся виграють,а з Олександією ніч'я...
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости