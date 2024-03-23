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Выше в чемпионате, сильнее в спарринге. Оболонь - Заря 1:2. Видеообзор матча
Оболонь - Заря ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 23.03.2024 ⋇ Товарищеский поединок на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Луганская "Заря" провела контрольной матч, в котором встретилась с киевской "Оболонью". Команды на двоих сумели забить три мяча.
Сейчас коллективы конкурируют между собой в УПЛ. "Заря" занимает 12-ю строчку, "пивовары" - 13-ю. Прошлая встреча между ними в чемпионате завершилась со счетом 4:2 в пользу луганского клуба.
В следующем 22-м туре УПЛ "Заря" встретится с "Металлистом 1925", а "Оболонь" сыграет против "Шахтера".
23.03.2024. Контрольный матч
Оболонь (Киев) - Заря (Луганск) 1:2
Голы: Суханов 74 - Мичин 39, Бугай 61.
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